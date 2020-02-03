Hastalığın ilk kurbanlarından... Hikâyesi yürek yaktı

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ GÜN HASTALANDI

32 yaşındaki Weng, 7 Ocak'ta, ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendiği günün akşamında rahatsızlandı. Başta soğuk algınlığına yakalandığını düşünen kadın, ertesi gün 38 derece ateşe eşlik eden şiddetli baş ve boğaz ağrısıyla ilk kez hastaneye başvurdu. Sonrasında şikayetlerine durmaksızın devam eden öksürük de eklenen Weng, 11 Ocak gecesi virüsün merkezi Wuhan'daki bir hastaneye sevk edilene kadar 5 kez farklı bölüm ve hastanelere gitti. Durumu ağırlaşan, nefes almakta, konuşmakta ve yürümekte zorlanan kadına hamile olduğu için bu ana kadar ilaç da verilemedi. Wuhan'da akciğerinde enfeksiyon olduğu söylenen kadın yoğun bakıma alındı. Daha sonra hastalık için "bilinmeyen bir tip zatürre" denildi.