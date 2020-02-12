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  • 'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...

'Hayalet şehir' için tarihi adım! için karar...

'deki ile ilgili son dakika olarak tarihi bir adım geldi. 'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldı. Bu amaçla cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı Kapalı Maraş'ta yapılacak.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.02.2020 11:29
'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...
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'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...
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'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...
'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...
'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...
'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...
'Hayalet şehir' için tarihi adım! Kapalı Maraş için karar...
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