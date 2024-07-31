Hayatı Filistin’in bağımsızlığı için verilen mücadeleyle geçti! İşte Hamas Lideri İsmail Haniye

Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile Fetih arasındaki çatışmaların Haziran 2007'de zirveye çıkması üzerine Haniye, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından başbakanlık görevinden alındı.
HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI OLDU
Haniye, ilk kez Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine seçildi.
Hamas Genel Şura Konseyi, 1 Ağustos'ta, 2021-2025 dönemi siyasi büro başkanlığı için isim belirlemek üzere toplandı. Haniye, Hamas'ın her 4 yılda bir gizlilikle yürüttüğü bu seçimlerde ikinci kez Siyasi Büro Başkanı oldu.
1980'lerden bu yana hareketin bir parçası olan Haniye son birkaç yıldır Katar'da sürgünde yaşıyordu.
İSRAİL ORDUSU AİLESİNİ HEDEF ALDI
İsrail'in 10 Kasım 2023'te Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir okulu hedef alması sonucu Haniye'nin torunlarından biri hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı hedef aldı.
Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, ölüm haberini aldığında "Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.