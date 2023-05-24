Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:57
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
12:58
HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa'nın ortasında rezalet: Seçmen ve müşahitlere küfürlü sopalı saldırı...
Belçika'nın Başkenti Brüksel'de oy kullanma için Expo alanına giden seçmenler, HDP skandalı ile karşı karşıya kaldı. Avrupa'daki Türkler sandıklara akın ederken 'Yeşil Sol Parti' listelerinden giren HDP'li müşahitler ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı müşahitlerine önce sözlü saldırıda bulundu ardından hem sandık müşahitlerine hem de seçmenlere saldırdı.