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Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 12:58

HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa'nın ortasında rezalet: Seçmen ve müşahitlere küfürlü sopalı saldırı...

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de oy kullanma için Expo alanına giden seçmenler, HDP skandalı ile karşı karşıya kaldı. Avrupa'daki Türkler sandıklara akın ederken 'Yeşil Sol Parti' listelerinden giren HDP'li müşahitler ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı müşahitlerine önce sözlü saldırıda bulundu ardından hem sandık müşahitlerine hem de seçmenlere saldırdı.

AA
HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa’nın ortasında rezalet: Seçmen ve müşahitlere küfürlü sopalı saldırı...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı.

HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa’nın ortasında rezalet: Seçmen ve müşahitlere küfürlü sopalı saldırı...

Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda yerel saatle 21.00 sularında Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti.

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HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa’nın ortasında rezalet: Seçmen ve müşahitlere küfürlü sopalı saldırı...

Görgü tanıkları, Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve saldırgan grubun bir kadın sandık görevlisine sözlü saldırıda bulunarak küfrettiğini, bunun üzerine diğer müşahitlerin ve seçmenlerin de tepki gösterdiğini aktardı.

HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa’nın ortasında rezalet: Seçmen ve müşahitlere küfürlü sopalı saldırı...

Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı.

HDP ve destekçileri ortalığı birbirine kattı! Avrupa’nın ortasında rezalet: Seçmen ve müşahitlere küfürlü sopalı saldırı...

Saldırıda iki seçmen yaralandı. Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı.

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