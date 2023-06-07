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Haberler Galeri Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 10:56

Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!

Yaz aylarına girilmesiyle beraber sıcak havalar kendini gösterirken aylardır kış uykusunda olan yılanlar da uyanmaya başladı. Avlanmak için doğaya geri dönen yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olabiliyor. Ancak öyle bir hayvan var ki görenler yılan sansa da gerçek bambaşka... . Genelde kırsal kesimde görülen bu hayvanlar insanlar tarafından yılan sanılarak öldürülüyor. Halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen bu canlıyı görürseniz sakın öldürmeyin! Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvan insana zarar vermiyor.

Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla yükseliyor. Kış uykusundan uyanan hayvanlar da avlanmak için doğaya salınmaya başladı. Bu hayvanlardan biri olan yılanlar, zaman zaman insan yaşamına dahil olabiliyor. Bursa'dan gelen görüntüler ise hayrete düşürüyor. Herkes onu yılan sanıyor ama gerçek bambaşka çıktı. Uzman isim, birçoğumuzun ilk defa gördüğü o hayvanı eline alıp sevdi ve gerçeği gözler önüne serdi!

Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!

HERKES YILAN SANIYOR AMA GERÇEK BAMBAŞKA!

Aydın ve İzmir çevresinde sıkça görülen oluklu kertenkeleler, bacaksız olmalarıyla dikkat çekiyor. Genelde kırsal bölgelerde ve özellikle dere kenarlarında görülen bu hayvanlar, insanlar tarafından yılan sanılarak öldürülüyor.

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Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!

Ancak halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen bu canlılar yılanların aksine insanlar için bir zarar teşkil etmiyor. Hatta doğaseverler, oluklu kertenkelelerin ekosisteme faydası olduğunu belirterek öldürülmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!

Balkanlarda ve Asya'da yaşayan bir sürüngen türü olarak bilinen oluklu kertenkeleler yılana benziyor ancak başları kertenkeleyi anımsatıyor.

Doğadaki en zararsız canlılardan biri olan bu hayvanlar, göz kapakları ve derilerindeki yarıklara benzeyen oluklarla da yılanlardan ayrılıyor.

Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!

İNSANA HİÇBİR ZARARI YOK, EKOSİSTEME FAYDASI ÇOK!

Doğaseverler, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde, Ege Bölgesi'nde sıkça görülen oluklu kertenkeleler için uyarılarda bulunuyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, uzun ve ayaksız şekliyle yılana benzetilen oluklu kertenkelelerin uysal olduğuna dikkat çekiyor.

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