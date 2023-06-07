Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 10:56

Herkes onu yılan sanıyor ama... Görürseniz sakın öldürmeyin!

Yaz aylarına girilmesiyle beraber sıcak havalar kendini gösterirken aylardır kış uykusunda olan yılanlar da uyanmaya başladı. Avlanmak için doğaya geri dönen yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olabiliyor. Ancak öyle bir hayvan var ki görenler yılan sansa da gerçek bambaşka... . Genelde kırsal kesimde görülen bu hayvanlar insanlar tarafından yılan sanılarak öldürülüyor. Halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen bu canlıyı görürseniz sakın öldürmeyin! Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvan insana zarar vermiyor.