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Haberler Galeri Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:29

Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin son derece önemli bir olgudur. Öyle ki, evlilik, sadece kişileri değil, dünyayı da etkileyen bir unsurdur. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte, evliliğe teşvik eden o ülkeler...

Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...

Evlilik, iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Kişiler için oldukça önemli bir konu olan evlilik, kimi ülkelerde gerek yönetim kanadından gerekse toplumdan destek görürken kimisinde ise çeşitli sebeplerden ötürü benimsenmemektedir.

Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

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Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.

Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

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