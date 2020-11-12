Giriş Tarihi: 12.11.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:29

Herkesi şaşırtan gerçek! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası bile ödüyor...

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin son derece önemli bir olgudur. Öyle ki, evlilik, sadece kişileri değil, dünyayı da etkileyen bir unsurdur. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte, evliliğe teşvik eden o ülkeler...