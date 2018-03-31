Hiç kimsenin gidemediği ilginç yerler! Siz gidebilir misiniz?

Dünya o kadar büyük ki, her yerini gezmek ve görmek neredeyse imkansız. Peki dünyada asla gidilemeyen yerlerin olduğunu biliyor muydunuz? Dünya o kadar büyük ki, her yerini gezmek ve görmek neredeyse imkansız. Peki dünyada asla gidilemeyen yerlerin olduğunu biliyor muydunuz? Bu yerler öylesine enteresan ki; ziyarete kapalı olması insanı hem ürkütüyor hem de cezbediyor. İşte hiç kimsenin gidemediği en ilginç 10 yer 1-Rushmora Dağı Anıtı / ABD Rushmore Dağı Anıtı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, Rushmore dağının Black Hills (Siyah Tepeler) denilen kayalıklarında bulunan anıt. Bu anıt Amerika Birleşik Devletleri'nin dört başkanını gösteren dev heykellerden oluşur 2. Kofun - Japonya Bu yapay adalar, Japon İmparatorluk ailesinin antik mezarları. Çok nadir durumlarda arkeologlar tarafından ziyaret edilebiliyor ancak buna İmparatorluk Mahkemesi`nin izni gerekli.