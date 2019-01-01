Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady hiçbir yardım almadan tek başına Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu. 33 yaşındaki Colin O'Brady buzullarla kaplı Antarktika kıtasının bin 482 kilometrelik güzergahınu 54 günde hiçbir yardım almadan tamamladı. İmkansız bir ilk! Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı. Colin zaferi paylaşımında 'Son 32 saat hayatımın en zorlu saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı' dedi. İlk işi ise GPS yardımıyla internet üzerinden ailesini aramak oldu. O'Brady'den farklı olarak 1997'de Antarktika'yı tek başına geçen Norveçli Borge Ousland kayaklar üzerindeki hareketini hızlandırmaya yardımcı rüzgar paraşütü kullanmıştı. 2016'da ise kıtayı tek başına geçmeye çalışan İngiliz Henry Worsley'in yolculuğu ölümle son bulmuştu. Worsley'in arkadaşı olan 49 yaşındaki Louis Rudd onun anısına bu amaca ulaşmak için 3 Kasım'da O'Brady ile beraber yola çıkmıştı.