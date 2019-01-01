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Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

Amerikalı sporcu ve maceraperest Colin O'Brady hiçbir yardım almadan tek başına Antarktika kıtasını baştan sona geçen ilk insan oldu.

Giriş Tarihi: 01.01.2019 05:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 05:42
Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

33 yaşındaki buzullarla kaplı kıtasının bin 482 kilometrelik güzergahınu 54 günde hiçbir yardım almadan tamamladı.

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

İmkansız bir ilk! Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı.

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Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

Colin zaferi paylaşımında "Son 32 saat hayatımın en zorlu saatleri olsa da, aynı zamanda yaşadığım en iyi anlardı" dedi.

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

İlk işi ise GPS yardımıyla internet üzerinden ailesini aramak oldu.

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

O'Brady'den farklı olarak 1997'de 'yı tek başına geçen Norveçli Borge Ousland kayaklar üzerindeki hareketini hızlandırmaya yardımcı rüzgar paraşütü kullanmıştı.

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

2016'da ise kıtayı tek başına geçmeye çalışan İngiliz Henry Worsley'in yolculuğu ölümle son bulmuştu.

Hiçbir yardım almadan 54 günde tamamladı

Worsley'in arkadaşı olan 49 yaşındaki Louis Rudd onun anısına bu amaca ulaşmak için 3 Kasım'da O'Brady ile beraber yola çıkmıştı.

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