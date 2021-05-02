HaberlerGaleriHindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor
Giriş Tarihi: 02.05.2021 14:23Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 14:42
Hindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor
Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülkelerin başında gelen Hindistan adeta alarm veriyor. Günlük vaka sayısı 400 bine yaklaşan ülkede ölüm sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerin yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor. Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan ülkede aşı sıkıntısı yaşanıyor...