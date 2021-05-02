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Haberler Galeri Hindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor
Giriş Tarihi: 02.05.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 14:42

alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor

vakasının en çok görüldüğü ülkelerin başında gelen adeta alarm veriyor. Günlük vaka sayısı 400 bine yaklaşan ülkede ölüm sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerin yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor. Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan ülkede aşı sıkıntısı yaşanıyor...

Hindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor

'da son 24 saatte yeni tip korona virüs () nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Hindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor

Korona virüs salgınında dün günlük 400 bin vaka sayısını aşan dünyadaki ilk ülke olan 'da bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Hindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor

Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiği ülkede salgında ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye yükseldi.

Hindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor

Açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 19 milyon 557 bin 457'ye ulaştığı bildirildi.

Hindistan alarm veriyor: Can kaybında yeni rekor! Hastalar tedavi edilemiyor

HASTALAR TEDAVİ EDİLEMİYOR

Hastanelerde yatak sayısının yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor.

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