Hindistan'dan ilginç manzaralar!

Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan büyük bir ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan bu kalabalık nüfusunun yanında farklı kültürüyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada en fazla ilginç manzaraların paylaşıldığı ülkelerden biri de Hindistan. İşte gerek kültürü gerekse farklı toplum yapısıyla merak edilen bir ülke olan Hindistan'dan manzaralar!
Giriş Tarihi: 23.08.2019
07:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019
07:14