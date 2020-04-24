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Haberler Galeri Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

Burası Koronavirüsün merkezi 'in özerk bölgesi ! Bakın nasıl yaşıyorlar

Koronavirüsün ilk olarak ortaya çıktığı , dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi. Çin'e bağlı özerk bir bölge olan ise dünya ticareti için önemli merkezlerinden biri. Hong Kong'da yaşam çok farklı dinamiklere bağlı. Kimi insanlar adeta kapsül gibi dairelerde kalıyor. Hong Kong'un sadece %7'lik alanının konut olarak kullanılması ev fiyatlarının çok yüksek olmasına ve aynı zamanda da o dairelerin küçük bir şekilde konumlandırılmasına neden oluyor. Ortaya da şaşkına çeviren görüntüler çıkıyor. İşte sizleri de büyük bir şaşkınlığa uğratacak o görüntüler!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:18
Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

, dünyanın en önemli ticaret kentlerinden biri. Çine bağlı olmakla birlikte özel bir statüde yönetilen kent milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor.

Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

'un sadece %7'lik alanının konut olarak kullanılması ev fiyatlarının çok yüksek olmasına ve aynı zamanda da bir o kadar küçük bir şekilde konumlandırılmasına neden oluyor.

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Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

Örneğin New York'ta kentte konut için ayrılan alan, toplam yüzölçümünün neredeyse %70'ine tekabül ediyor.

Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

'ta yüksekliği onlarca metreyi buluan gökdelenlerde insanlar genellikle 25 metrekareyi aşmayan evlerde yaşıyor.

Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

25 metrekareden de küçük evlerde hayatını sürdüren insanlara rastlamak mümkün.

Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

Üstelik bu evlerin bile metrekaresi yüzlerce dolar değerinde. Hal böyle olunca alım gücünü de düşünecek olursak kent sakinleri mümkün mertebe daha düşük metrekareli evlere yöneliyor.

Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar

Bu evlerin pek çoğunda mutfak ve salon bir arada yer alıyor.

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