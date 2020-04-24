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Burası Koronavirüsün merkezi Çin'in özerk bölgesi Hong Kong! Bakın nasıl yaşıyorlar
Koronavirüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin, dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi. Çin'e bağlı özerk bir bölge olan Hong Kong ise dünya ticareti için önemli merkezlerinden biri. Hong Kong'da yaşam çok farklı dinamiklere bağlı. Kimi insanlar adeta kapsül gibi dairelerde kalıyor. Hong Kong'un sadece %7'lik alanının konut olarak kullanılması ev fiyatlarının çok yüksek olmasına ve aynı zamanda da o dairelerin küçük bir şekilde konumlandırılmasına neden oluyor. Ortaya da şaşkına çeviren görüntüler çıkıyor. İşte sizleri de büyük bir şaşkınlığa uğratacak o görüntüler!
Giriş Tarihi: 24.04.2020
14:59
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
15:18
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