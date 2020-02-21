Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...

Uçak yolculukları sırasında belli kural ve kaidelere uyulması konusunda sık sık uyarıda bulunulur. Ne yazık ki bazı yolcular bu konuda uyumlu davranmamakta ısrarcı olabiliyor. Kimi yolcuların umursamazlıkları ve inanılmaz rahatlıkları haberlere konu oluyor. Son yıllarda sosyal medyanın da artmasıyla artık her yapılan ilginçlik dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. İşte sosyal medya kullanıcıları da uçak yolculuklarında ortaya çıkan aşırılıkları ve şaşırtıcı manzaraları böyle paylaştılar! Gerçekten şaşırtıcı görüntüler var!