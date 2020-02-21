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Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...

Uçak yolculukları sırasında belli kural ve kaidelere uyulması konusunda sık sık uyarıda bulunulur. Ne yazık ki bazı yolcular bu konuda uyumlu davranmamakta ısrarcı olabiliyor. Kimi yolcuların umursamazlıkları ve inanılmaz rahatlıkları haberlere konu oluyor. Son yıllarda sosyal medyanın da artmasıyla artık her yapılan ilginçlik dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. İşte kullanıcıları da uçak yolculuklarında ortaya çıkan aşırılıkları ve şaşırtıcı manzaraları böyle paylaştılar! Gerçekten şaşırtıcı görüntüler var!

Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:04
Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...

Uçak yolculukları sırasında çekilen bu akrelerina rasında neler yok ki!

Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...

İşte kullanıcıları tarafından paylaşılan ve görünce sizleri de büyük bir şoka uğratacak uçak yolculuklarından şaşırtan manzaralar!

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Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...

Rahatlıkları sinir bozacak düzeyde!

Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...
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Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...
Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...
Hostesler şoka uğradı! Bu manzaralar karşısında...
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