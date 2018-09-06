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Hosteslerden çılgınlık!

Giriş Tarihi: 06.09.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 16:28
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Hosteslerden çılgınlık!
Hosteslerden çılgınlık!

Çeşitli hava yolu şirketlerinde çalışan kadın ve erkek hosteslerin başlattığı akım kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi.

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Hosteslerden çılgınlık!
Hosteslerden çılgınlık!

Yoğun çalışma saatlerinden ve yolcuların kaprislerinden şikayetçi olan hostesler tepkilerini mobil fotoğraf paylaşım platformu 'a yükledikleri bu fotoğraflarla dile getiriyor.

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Hosteslerden çılgınlık!
Hosteslerden çılgınlık!

Yolcuların uçağı terk etmesiyle birlikte boş bagajların içerisine girerek poz veren hostesler, bu kareleri '#overheadbin' hashtag'i ile paylaşıyor.

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Hosteslerden çılgınlık!
Hosteslerden çılgınlık!

Hostesler bu yolla neredeyse her uçuşta yolcu ve hostes arasında yaşanan el bagajının kabine sığıp sığmadığı tartışmasına kendi yöntemleri ile cevap veriyor.

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Hosteslerden çılgınlık!
Hosteslerden çılgınlık!

İşte kısa sürede dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren hava yolu şirketlerinde görev alan hostesler arasında popüler hale gelen sessiz protestodan kareler...

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Hosteslerden çılgınlık!
Hosteslerden çılgınlık!
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Hosteslerden çılgınlık!
Hosteslerden çılgınlık!
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