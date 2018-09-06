Hosteslerden çılgınlık!

Çeşitli hava yolu şirketlerinde çalışan kadın ve erkek hosteslerin başlattığı akım kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi. Yoğun çalışma saatlerinden ve yolcuların kaprislerinden şikayetçi olan hostesler tepkilerini mobil fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a yükledikleri bu fotoğraflarla dile getiriyor. Yolcuların uçağı terk etmesiyle birlikte boş bagajların içerisine girerek poz veren hostesler, bu kareleri '#overheadbin' hashtag'i ile paylaşıyor. Hostesler bu yolla neredeyse her uçuşta yolcu ve hostes arasında yaşanan el bagajının kabine sığıp sığmadığı tartışmasına kendi yöntemleri ile cevap veriyor. İşte kısa sürede dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren hava yolu şirketlerinde görev alan hostesler arasında popüler hale gelen sessiz protestodan kareler...