Hostesleri şoka uğratan manzara!

Bu görüntülerden sonra sizler de 'Bu kadarı da olamaz!' diyeceksiniz. Uçak yolculuğu sırasında çekilen bu görüntüler hostesleri çıldırttı! Yolcuların umursamaz ve akıl almaz tavırları ile hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle yaşananlar iyice ayyuka çıktı. Yolculuklar sırasında bazı insanların rahatsız edici tavırları diğer yolcuların tepkisini çektiği gibi kimilerini sosyal medyadan ifşa etmenin yolunu seçenler de var. İşte o manzaralar kimi internet mecralarında paylaşılıyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2019
07:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
08:09
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