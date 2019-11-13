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Hostesleri şoka uğratan manzara!

Bu görüntülerden sonra sizler de 'Bu kadarı da olamaz!' diyeceksiniz. Uçak yolculuğu sırasında çekilen bu görüntüler hostesleri çıldırttı! Yolcuların umursamaz ve akıl almaz tavırları ile hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle yaşananlar iyice ayyuka çıktı. Yolculuklar sırasında bazı insanların rahatsız edici tavırları diğer yolcuların tepkisini çektiği gibi kimilerini sosyal medyadan ifşa etmenin yolunu seçenler de var. İşte o manzaralar kimi internet mecralarında paylaşılıyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 07:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 08:09
Hostesleri şoka uğratan manzara!

İşte uçak yolculukları sırasında ortaya çıkan ve hostesleri de adeta çileden çıkaran o manzaralar.

Hostesleri şoka uğratan manzara!

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara her gün yenileri ekleniyor.

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Hostesleri şoka uğratan manzara!

İşte o kareler!

Hostesleri şoka uğratan manzara!
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Hostesleri şoka uğratan manzara!
Hostesleri şoka uğratan manzara!
Hostesleri şoka uğratan manzara!
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