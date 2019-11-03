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Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Hosteslerin yaptıkları bu kadarına da pes dedirtti! Uçak yolculuklarında kabin görevlilerinin ciddiyetini bilmeyenimiz yoktur. Görevleri gereği işlerini titizlikle yapmaya çalışan hostesler ve pilotların yolcuların olmadığı zamanlarda yaptıkları sosyal medyayı salladı! Dünyanın dört bir yanından uçuş görevlileri sosyal medyanın verdiği güce dayanarak öyle kareler paylaşıyor ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Birbirlerine nazire yaparcasına özellikle İnstagram üzerinden ilginç paylaşımlar yapan kimi hosteslerin fazla ileri gittiği söylenebilir. Bu paylaşımların daha nereye kadar olacağı ise merak konusu.