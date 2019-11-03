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Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Hosteslerin yaptıkları bu kadarına da pes dedirtti! Uçak yolculuklarında kabin görevlilerinin ciddiyetini bilmeyenimiz yoktur. Görevleri gereği işlerini titizlikle yapmaya çalışan hostesler ve pilotların yolcuların olmadığı zamanlarda yaptıkları sosyal medyayı salladı! Dünyanın dört bir yanından uçuş görevlileri sosyal medyanın verdiği güce dayanarak öyle kareler paylaşıyor ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Birbirlerine nazire yaparcasına özellikle İnstagram üzerinden ilginç paylaşımlar yapan kimi hosteslerin fazla ileri gittiği söylenebilir. Bu paylaşımların daha nereye kadar olacağı ise merak konusu.

Giriş Tarihi: 03.11.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 15:57
Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Sosyal medyada her gün yeni bir çılgınlık duyuyoruz!

Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Bu seferki ise uçaklarda!

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Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Kabin görevlileri meğer yolcular inince birbirinden ilginç pozlarla birbirlerine nazire yapıyormuş.

Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Üstelik bunları çekinmeden sosyal medyadan paylaşıyorlar.

Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Dünyanın dört bir yanından hosteslerin yeni çılgınlığına büyük katılım var.

Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...

Bu gidişatın nereye kadar süreceği ise merak konusu.

Hosteslerin yaptıklarına bakın! Meğer yolcular gidince...
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