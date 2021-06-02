Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

Huawei, ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra bazı isimlerle yollarını ayırdı. Bunların başında Google geliyordu. Google'ın, Huawei'nin lisanslarını iptal etmesinden sonra Çinli şirket kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'yi geliştirdi. Şimdiye kadar HarmonyOS, Huawei'nin akıllı telefonlarına gelmemişti. Şimdi ise işler değişiyor. Uzun süredir şirketin çeşitli cihazlarında kullanılan HarmonyOS işletim sistemi, ikinci sürümü Harmony 2.0 ile en sonunda mobil kullanıcılara geliyor. İşletim sistemi, akıllı telefonlar, tabletler, TV'ler, IoT cihazları ve daha birçok cihaz için yayınlanacak.