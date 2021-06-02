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Haberler Galeri Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?
Giriş Tarihi: 02.06.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 16:49

, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

'den ve 'a rakip geldi. Çinli teknoloji sonunda HarmonyOS'yi tanıttı. Huawei'nin telefonlarından tabletlerine, akıllı saatlerinden televizyonlarına kadar tüm cihazlarında HarmonyOS yer alacak. Peki HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek? Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna bakalım.

Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

, ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra bazı isimlerle yollarını ayırdı. Bunların başında Google geliyordu. Google'ın, Huawei'nin lisanslarını iptal etmesinden sonra Çinli şirket kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'yi geliştirdi. Şimdiye kadar HarmonyOS, Huawei'nin akıllı telefonlarına gelmemişti. Şimdi ise işler değişiyor. Uzun süredir şirketin çeşitli cihazlarında kullanılan HarmonyOS işletim sistemi, ikinci sürümü Harmony 2.0 ile en sonunda mobil kullanıcılara geliyor. İşletim sistemi, akıllı telefonlar, tabletler, TV'ler, IoT cihazları ve daha birçok cihaz için yayınlanacak.

Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

HarmonyOS'un odaklandığı en temel nokta, tüm ekosistemini tek bir işletim sistemi bünyesinde çalıştırmak olacak. Kullanıcılar, bu sayede akıllı saatlerini, tabletlerini ve telefonlarını çok daha rahat kontrol edebilecek. Elbette bu durum, cihazlar arasındaki iletişimin de iyileştirilmesini sağlayacak. Cihazlar, birbirlerine de çok daha hızlı bir şekilde bağlanabilecek. Huawei, HarmonyOS ile birlikte kendi özgün ekosistemini inşa etmiş olacak.

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Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

İlk olarak aralık ayında yayınlanan beta sürecinde gördüğümüz HarmonyOS 2.0 işletim sistemi, mobil tarafta özellikle kullanım ve düzen açısından Apple'ın işletim sistemine benziyor. Gördüğümüz uygulama simgeleri, ne 'deki ne de iOS'taki kadar yumuşak köşelere sahip. , simgeler konusunda biraz daha köşeli, ama yine de yuvarlatılmış bir tasarımı tercih etmiş.

Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

Arka plan uygulamalarını gördüğümüz pencereyse rakip işletim sistemlerine göre önemli bir fark barındırmıyor. Uygulamalar yan yana sırayla gösteriliyor ve tek tek kapatılmasını sağladığı gibi aynı anda hepsinin kapatılmasını sağlayan bir tuşa da yer veriyor. HarmonyOS'taki uygulama menüleriyse tarafında daha yakın. Yine uygulamanın erişim çubuğu tasarımı da iOS işletim sisteminin izlerini taşıyor.

Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

Kullanıcılarına büyük kolaylık sunan Widgets, HarmonyOS'ta da kendisine yer bulacak. Yeni işletim sistemi, kullanıcılarına her bir Widget'ın boyutunu ayarlamasına imkan tanıyacak. Bu sayede ekranınızın istediğiniz yerine istediğiniz boyutta bir Widget yerleştirebilecek, alanınızı istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz.

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