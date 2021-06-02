Huawei, HarmonyOS'yi tanıttı! HarmonyOS'nin özellikleri nedir? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek?

HarmonyOS'un odaklandığı en temel nokta, tüm Huawei ekosistemini tek bir işletim sistemi bünyesinde çalıştırmak olacak. Kullanıcılar, bu sayede akıllı saatlerini, tabletlerini ve telefonlarını çok daha rahat kontrol edebilecek. Elbette bu durum, cihazlar arasındaki iletişimin de iyileştirilmesini sağlayacak. Cihazlar, birbirlerine de çok daha hızlı bir şekilde bağlanabilecek. Huawei, HarmonyOS ile birlikte kendi özgün ekosistemini inşa etmiş olacak.