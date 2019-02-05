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böyle girdi!

Giriş Tarihi: 05.02.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 15:06
İçeri böyle girdi!

Tüm yüzü yara bere içindeydi, sol gözü mordu.

İçeri böyle girdi!

Elleri ve ayakları zincirle bağlanmıştı.

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İçeri böyle girdi!

adım attığı anda gözyaşları sel oldu. Kadınlar birbirlerine sarılıp ağladı.

İçeri böyle girdi!

Fotoğraflar, ABD 'daki mahkeme salonundan.

İçeri böyle girdi!

Bir şerif yardımcısını vurup öldüren, diğerini ise yaralayan yargıç karşısına çıktı.

İçeri böyle girdi!

Cincinnati yakınlarındaki Pierce Township'te polise akşam saatlerinde bir ihbar geldi.

İçeri böyle girdi!

911 aramasının ardından ekipler olay yerine gittiğinde, bir erkek evinin içinde birisi olduğunu söyledi.

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