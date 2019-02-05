İçeri böyle girdi!

Tüm yüzü yara bere içindeydi, sol gözü mordu. Elleri ve ayakları zincirle bağlanmıştı. İçeri adım attığı anda gözyaşları sel oldu. Kadınlar birbirlerine sarılıp ağladı. Fotoğraflar, ABD Ohio'daki mahkeme salonundan. Bir şerif yardımcısını vurup öldüren, diğerini ise yaralayan Wade Edward Winn yargıç karşısına çıktı. Cincinnati yakınlarındaki Pierce Township'te polise akşam saatlerinde bir ihbar geldi. 911 aramasının ardından ekipler olay yerine gittiğinde, bir erkek evinin içinde birisi olduğunu söyledi.