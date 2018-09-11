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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

Giriş Tarihi: 11.09.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 16:38
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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz günlerde bir depo, 1.23 milyon dolara satıldı.

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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

1950'li yıllarda inşa edilen eski depoya dışardan bakanlar 1.23 milyon doları fazla bulsa da evin içi, görenleri adeta büyüledi.

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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

Saray yavrusunu andıran depo tüm ihtiyaçlar için yeterince geniş bir alana sahip.

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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

Hem modern hem de geleneksel tarzda tasarlanan ev tuğla duvarlara ve beton bir zemine sahip.

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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

Evin mobilyaları için eski eşyalardanyararlanılmış. Örneğin yeşil renkteki şifonyer eskiden kasa olarak kullanılıyormuş.

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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

Kırmızı fayanslarla döşenen banyo sade olmasına rağmen iddialı duruyor.

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