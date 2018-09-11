İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz günlerde bir depo, 1.23 milyon dolara satıldı. 1950'li yıllarda inşa edilen eski depoya dışardan bakanlar 1.23 milyon doları fazla bulsa da evin içi, görenleri adeta büyüledi. Saray yavrusunu andıran depo tüm ihtiyaçlar için yeterince geniş bir alana sahip. Hem modern hem de geleneksel tarzda tasarlanan ev tuğla duvarlara ve beton bir zemine sahip. Evin mobilyaları için eski eşyalardanyararlanılmış. Örneğin yeşil renkteki şifonyer eskiden kasa olarak kullanılıyormuş. Kırmızı fayanslarla döşenen banyo sade olmasına rağmen iddialı duruyor.