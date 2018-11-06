İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Arkadaşlarıyla iddiaya girip sümüklü böcek yiyen genç hayatını kaybetti. Avustralyalı ragbi oyuncusu Sam Ballard'ın hayatı 2010 yılında katıldığı bir doğum günü partisinin ardından kabusa döndü. Sam, arkadaşlarıyla girdiği iddia uğruna sümüklü böcek yedi. O dönem 19 yaşında olan Sam birkaç gün sonra midesinde ağrı hissetti. Ağrıları artan Sam bir doktora gitti ve yediği sümüklü böcekten akciğer kurdu kaptığını öğrendi. Sam'e eozinofilik meningoensefaliti teşhisi konuldu ve genç adam bir süre sonra komaya girdi. Hastalık Sam'in beyninde ciddi hasara yol açtı.