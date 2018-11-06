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uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Giriş Tarihi: 06.11.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 10:43
İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Arkadaşlarıyla iddiaya girip sümüklü böcek yiyen genç hayatını kaybetti.

İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Avustralyalı ragbi oyuncusu Sam Ballard'ın hayatı 2010 yılında katıldığı bir doğum günü partisinin ardından kabusa döndü.

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İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Sam, arkadaşlarıyla girdiği uğruna sümüklü böcek yedi.

İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

O dönem 19 yaşında olan Sam birkaç gün sonra midesinde ağrı hissetti.

İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Ağrıları artan Sam bir doktora gitti ve yediği sümüklü böcekten akciğer kurdu kaptığını öğrendi.

İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Sam'e eozinofilik meningoensefaliti teşhisi konuldu ve genç adam bir süre sonra komaya girdi.

İddia uğruna yediği sümüklü böcek hayatına mal oldu

Hastalık Sam'in beyninde ciddi hasara yol açtı.

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