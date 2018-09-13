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sınırına tank sevkiyatı

Giriş Tarihi: 13.09.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 16:03
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sınırına tank sevkiyatı
İdlib sınırına tank sevkiyatı

Suriye'nin kentine sınır Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, askeri hareketlilik sürüyor. 4 tank, TIR'larla bölgeye sevk edildi.

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sınırına tank sevkiyatı
İdlib sınırına tank sevkiyatı

Muhalif güçlerin son kalesi 'e yönelik rejim ordusu operasyon hazırlığı yaparken, sınırın Türkiye tarafından da askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye tank ve top sevkiyatı yapılıyor.

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sınırına tank sevkiyatı
İdlib sınırına tank sevkiyatı

Öğle saatlerinde, üzerleri brandalarla kapatılan 4 tank, TIR'lar ile 'e sınır olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Tankların konuşlandırılacakları sınır hattındaki birliklere götürüldü.

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sınırına tank sevkiyatı
İdlib sınırına tank sevkiyatı

Öte yandan, bayram tatili için memleketlerine giden Suriyelilerin dönüşü de devam ediyor.

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sınırına tank sevkiyatı
İdlib sınırına tank sevkiyatı

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan minibüslerle Türkiye tarafına geçen Suriyeliler, burada bavullarını alıp taksilere binerek yaşadıkları yerlere gitti.

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sınırına tank sevkiyatı
İdlib sınırına tank sevkiyatı
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sınırına tank sevkiyatı
İdlib sınırına tank sevkiyatı
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