İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

REJİM HER TÜRLÜ SALDIRIYI BAŞLATTI

Rejim, karşıtı olan sivillerin ve muhaliflerin bir arada olduğu tek kent merkezi olan İdlib'i de ele geçirmek için karadan ve havadan saldırı başlattı ve 4 milyon insanın bulunduğu kent, tehdit altına girdi. Büyük endişe taşıyan siviller de İdlib kırsalındaki bölgelerden zorunlu olarak göç ederek kent merkezi veya Türkiye sınırına yönelmeye başladı.