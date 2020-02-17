İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

Suriye'nin İdlib kentinde kırsal bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Rejim ve muhalifler arasında bölge bölge çatışmalar yaşanıyor. Esad rejimi özellikle İdlib'de sivil halkı bombalıyor. Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan ateş altına aldığı İdlib'de, tüm saldırılara rağmen siviller günlük yaşamlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye takviye güç yollaması sonucu rejim saldırılarının azalmasıyla rahatlayan İdlibli siviller, Türkiye'nin varlığının kendilerinin en büyük umudu olduğunu ifade etti. Türkiye çadır kamplardaki sivillerin yaralarını sarıyor.