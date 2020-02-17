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  • İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

'nin kentinde kırsal bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Rejim ve muhalifler arasında bölge bölge çatışmalar yaşanıyor. Esad rejimi özellikle İdlib'de sivil halkı bombalıyor. Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan ateş altına aldığı İdlib'de, tüm saldırılara rağmen siviller günlük yaşamlarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye takviye güç yollaması sonucu rejim saldırılarının azalmasıyla rahatlayan İdlibli siviller, 'nin varlığının kendilerinin en büyük umudu olduğunu ifade etti. Türkiye çadır kamplardaki sivillerin yaralarını sarıyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 15:24
İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

kenti Esad rejiminin hava saldırılarıyla yoğun bir şekilde bombardımana tutuluyor. Yapılan saldırılar sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Bu saldırlara karşılık muhalif güçler de rejim güçlerine karşı saldırılarda bulunuyor. İdlib halkı kenti boşaltmış durumda. Kentten kaçanlar çadır kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Türk ordusu çadır kamplarda kalan insanların yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgeye insani yardımlar gönderiliyor.

İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

İÇ SAVAŞIN BAŞLANGICI

2011 yılının Mart ayında Suriye'nin Ürdün sınırındaki Deraa kentinde daha fazla özgürlük ve demokrasi isteyenler sokağa çıktı. Ancak, rejim güçleri göstericilerin bu isteğine silahla karşılık verdi. Rejim karşıtı gösterilerde kan akması ile oluşan öfke seli bir anda tüm Suriye'ye yayıldı. ordusunun yayılan gösterileri bastırmak için silah kullanmaya devam etmesiyle, rejim karşıtları da silahlanarak iç savaşı başlattı.

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İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

SİVİLLERİN İDLİB'E GELİŞ SÜRECİ

Yıllardır devam eden ve milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı iç savaşta Rusya ve İran desteğiyle rejim, son yıllarda muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri geri almaya başladı. Muhaliflerin ve sivillerin üzerinde her türlü baskıyı uygulayan ve Doğu Guta gibi bazı bölgelerde kimyasal silah da kullanan rejimin kontrolüne giren yerlerdeki muhalifler ve siviller de bu sırada sınırındaki İdlib kentine yönlendirildi.

İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

ÜLKENİN 3'TE BİRİ TEK NOKTADA

İç savaşın bitmesi için diplomatik her yol denenirken, rejimi ise halka silah kullanma anlayışından bir türlü vazgeçmedi. Suriye rejimi 2018 yılı yazında iç savaşın fitilinin ateşlendiği adres olan Deraa'da kontrolü yeniden sağladı. Bu hamle sonrası tıpkı daha önceki bölgelerde olanlar gibi Deraa'daki rejim karşıtları muhaliflerin elinde kalan son şehir merkezi olan İdlib'e göç etmek zorunda kaldı.

İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

REJİM KARŞITLARININ SIĞINDIĞI TEK NOKTA: İDLİB

Deraa'daki zorunlu göçün ardından muhaliflerin elindeki son kale konumuna gelen İdlib'in nüfusu da 4 milyona ulaştı. Böylece iç savaşla birlikte göç edenler ve yaşamını yitirenlerle nüfusu 12 milyon civarında olan Suriye'nin üçte birlik kısmı rejim karşıtlarının sığındığı nokta İdlib'de bir araya gelmiş oldu.

İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

REJİM HER TÜRLÜ SALDIRIYI BAŞLATTI

Rejim, karşıtı olan sivillerin ve muhaliflerin bir arada olduğu tek kent merkezi olan İdlib'i de ele geçirmek için karadan ve havadan saldırı başlattı ve 4 milyon insanın bulunduğu kent, tehdit altına girdi. Büyük endişe taşıyan siviller de İdlib kırsalındaki bölgelerden zorunlu olarak göç ederek kent merkezi veya sınırına yönelmeye başladı.

İdlib’de bombardıman altında yaşam devam ediyor! Türk ordusu İdlib'den kaçanların yaralarını sarıyor

RUSYA VE İRAN'IN ETKİSİ

Rusya ve İran desteğini alan aynı zamanda yabancı savaşçılar ile de ilerlemeyi amaçlayan Esed rejimi, bombardıman ile göçe zorladığı sivillerin terk etmek zorunda kaldığı bölgelere yerleşmeye başladı. Türkiye'nin bu süreçte bombardımanın durmasına yönelik yaptığı girişimler ile varılan mutabakatlar sonucu durdurulan saldırılar ise zaman içerisinde yeniden gerçekleştirildi. Mutabakat kurallarını ihlal eden rejim ve destekçileri bu yıl başından itibaren yoğunlaştırdığı saldırılar ile İdlib'in dışında M4 ve M5 otoyollarının kesiştiği nokta olan Serakib'i ele geçirdi.

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