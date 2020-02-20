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  • İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!

'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!

'de Ilımlı muhalifler olarak bilinen Suriye Milli Ordusu'nun 'te başlatmış olduğu operasyona ilişkin son dakika haberleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Rejim güçleri ile Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında çatışmalara girildiği bilgisi aktarılırken operasyonda Beşşar Esad rejimine ağır kayıplar verdirildi. Alınan son dakika bilgisine göre Suriye Milli Ordusu rejime ait çok sayıda araç ve ağır makineli silahı etkisiz hale getirirken bir de tankı ele geçirdi. İşte Suriye'de yaşanan gelişmeler ve İdlib operasyonundan son dakika ayrıntıları;

Giriş Tarihi: 20.02.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 17:29
İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!

Muhalifler son dakika hamlesiyle rejim güçlerine yönelik operasyonu resmen başlattı. Karadan savaşçılar ve geriden roketler ve top atışlarıyla başlatılan operasyona TSK bizzat katılmıyor. Bu kapsamda Suriye muhalefetinin askeri gücü olan Suriye Milli ordusu SMO operasyon kapsamında rejime ait hedefleri vurmaya devam ederken son dakika bilgisine göre rejime ait askeri araçlar ve sığınaklar vuruldu ve bir rejim tankı da bu sırada ele geçirildi.

Öte yandan İHA'nın aktardığı bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

İşte İdlib operasyonundan gelen son dakika bilgileri ve ilk görüntüler

İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!
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İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!
İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!
İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!
İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!
İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!
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