İdlib'ten SON DAKİKA - Muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonundan ilk görüntüler geldi!

Muhalifler son dakika hamlesiyle rejim güçlerine yönelik operasyonu resmen başlattı. Karadan savaşçılar ve geriden roketler ve top atışlarıyla başlatılan operasyona TSK bizzat katılmıyor. Bu kapsamda Suriye muhalefetinin askeri gücü olan Suriye Milli ordusu SMO operasyon kapsamında rejime ait hedefleri vurmaya devam ederken son dakika bilgisine göre rejime ait askeri araçlar ve sığınaklar vuruldu ve bir rejim tankı da bu sırada ele geçirildi.

Öte yandan İHA'nın aktardığı bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

İşte İdlib operasyonundan gelen son dakika bilgileri ve ilk görüntüler