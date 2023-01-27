İfade özgürlüğü bu mu? Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a izin veren İsveç’in ikiyüzlülüğüne Türkiye’den sert tepki: İkisi de insanlık suçu

İsveç 'İfade özgürlüğü' kisvesi altında Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermiş, üstelik buna polis koruması da sağlamıştı. Ancak ülkede daha önce Tevrat yakmak isteyen bir grubun engellendiği öğrenildi. Türkiye'den İsveç'in ikiyüzlü tutumuna sert tepki geldi.