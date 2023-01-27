Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
15:39
İfade özgürlüğü bu mu? Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a izin veren İsveç'in ikiyüzlülüğüne Türkiye'den sert tepki: İkisi de insanlık suçu
İslam düşmanı Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakarak İsveç ve Türkiye arasında iplerin kopmasına neden oluştu. Türk büyükelçiliği önündeki skandal eyleminin ardından Paludan, Danimarka'daki Türk büyükelçiliği önünde 'her cuma günü' aynı eylemini tekrar edeceğini söylemişti. Paludan'ın bu eylemi 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirilirken İsveç'in ikiyüzlülüğü İsrail tarafından deşifre edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'in ikiyüzlülüğüne sert tepki gösterdi