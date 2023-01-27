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Haberler Galeri İfade özgürlüğü bu mu? Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a izin veren İsveç'in ikiyüzlülüğüne Türkiye'den sert tepki: İkisi de insanlık suçu
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:39

İfade özgürlüğü bu mu? Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a izin veren İsveç'in ikiyüzlülüğüne Türkiye'den sert tepki: İkisi de insanlık suçu

İslam düşmanı Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakarak İsveç ve Türkiye arasında iplerin kopmasına neden oluştu. Türk büyükelçiliği önündeki skandal eyleminin ardından Paludan, Danimarka'daki Türk büyükelçiliği önünde 'her cuma günü' aynı eylemini tekrar edeceğini söylemişti. Paludan'ın bu eylemi 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendirilirken İsveç'in ikiyüzlülüğü İsrail tarafından deşifre edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'in ikiyüzlülüğüne sert tepki gösterdi

İfade özgürlüğü bu mu? Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a izin veren İsveç’in ikiyüzlülüğüne Türkiye’den sert tepki: İkisi de insanlık suçu

İsveç 'İfade özgürlüğü' kisvesi altında Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermiş, üstelik buna polis koruması da sağlamıştı. Ancak ülkede daha önce Tevrat yakmak isteyen bir grubun engellendiği öğrenildi. Türkiye'den İsveç'in ikiyüzlü tutumuna sert tepki geldi.

İfade özgürlüğü bu mu? Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a izin veren İsveç’in ikiyüzlülüğüne Türkiye’den sert tepki: İkisi de insanlık suçu

İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

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İfade özgürlüğü bu mu? Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a izin veren İsveç’in ikiyüzlülüğüne Türkiye’den sert tepki: İkisi de insanlık suçu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrailli elçi, İsveç'in İsrail büyükelçiliğinde Tevrat yakılmasına İsveç hükümetinin engel olduğunnu söyledi.

İfade özgürlüğü bu mu? Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a izin veren İsveç’in ikiyüzlülüğüne Türkiye’den sert tepki: İkisi de insanlık suçu

Kulman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğin İsveç makamları önündeki girişimleri ve yerel Yahudi cemaatinin unsurlarıyla ortak faaliyetin ardından aşırılık yanlısı organizatörlerin bir Tevrat parşömeni yakmayı planladıkları gösteriyi düzenleme talebini geri çekmelerinden mutluyuz." diyerek İsveç yönetimine teşekkür ettiğini paylaştı.

İfade özgürlüğü bu mu? Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a izin veren İsveç’in ikiyüzlülüğüne Türkiye’den sert tepki: İkisi de insanlık suçu

TEVRAT YAKILMASI GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik "İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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