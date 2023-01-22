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Haberler Galeri İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici
Giriş Tarihi: 22.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:16

İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'in NATO yolunun Türkiye'den geçmesine rağmen ülkede skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK yandaşlarının iğrenç gösterilerinin ardından dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden tepki topladı. 'İfade özgürlüğü' adı altında yaşanan bu olay sonrasında ise İsveç karıştı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise bu eylemi 'dehşet verici' olarak nitelendirdi.

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İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici

NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu hafta ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın eylemi yalnızca Türkiye'den değil; uluslararası alanda da tepki topladı.

İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı, Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

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İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici

Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti.

İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici

Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu.

İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici

En dikkat çekici yorum ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den geldi. Billström, Paludan'ın eyleminin 'dehşet verici' olduğunu ifade etti.

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