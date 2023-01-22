Giriş Tarihi: 22.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:16

İfade özgürlüğü bu mu? Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına en sert tepki İsveçli bakandan geldi: Resmen dehşet verici

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'in NATO yolunun Türkiye'den geçmesine rağmen ülkede skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK yandaşlarının iğrenç gösterilerinin ardından dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden tepki topladı. 'İfade özgürlüğü' adı altında yaşanan bu olay sonrasında ise İsveç karıştı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise bu eylemi 'dehşet verici' olarak nitelendirdi.