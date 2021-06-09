Giriş Tarihi: 09.06.2021 09:13Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 09:15
İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri
Dinozorlar, bilim insanlarının en çok araştırdığı nesli tükenmiş canlıların başında geliyor. 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan göktaşı yüzünden dinozorlar yeryüzünden silindi. Fakat araştırmacılar geriye kalan fosillerle dinozorlar hakkındaki gerçekleri ortaya çıkartıyor. Yeni yeni keşifler de yapılıyor. Avustralyalı bilim insanları, ülkenin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük dinozor türleri arasına giren bir tür keşfettiklerini açıkladı.