İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri

Eromanga Doğal Tarih Müzesi ve Queensland Müzesi araştırmacıları, Avustralya'nın iç bölgesinde bulunan Eromanga havzasında 2007 yılında keşfettikleri dinozor kemiklerinin hangi türe ait olduğunu tespit etmek üzere çalışma başlattı.