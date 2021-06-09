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Haberler Galeri İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri
Giriş Tarihi: 09.06.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 09:15

İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri

Dinozorlar, bilim insanlarının en çok araştırdığı nesli tükenmiş canlıların başında geliyor. 65 milyon yıl önce 'ya çarpan göktaşı yüzünden dinozorlar yeryüzünden silindi. Fakat araştırmacılar geriye kalan fosillerle dinozorlar hakkındaki gerçekleri ortaya çıkartıyor. Yeni yeni keşifler de yapılıyor. Avustralyalı bilim insanları, ülkenin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük türleri arasına giren bir tür keşfettiklerini açıkladı.

AA
İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri

Eromanga Doğal Tarih Müzesi ve Queensland Müzesi araştırmacıları, 'nın iç bölgesinde bulunan Eromanga havzasında 2007 yılında keşfettikleri kemiklerinin hangi türe ait olduğunu tespit etmek üzere çalışma başlattı.

İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri

Devasa boyuttaki kemikleri incelemek için 3 boyutlu tarama teknolojisi kullanan araştırmacılar, 10 yılı aşkın süre kemikleri ülkenin diğer bölgelerinde keşfedilen örneklerle karşılaştırdı.

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İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri

Araştırmalar sonucunda, Titanozor türü ile eşleşen kemiklerin, 'nın en büyük dinozoruna ait olduğu ortaya kondu.

İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri

Yüksekliği 6,5, uzunluğu 30 metre olduğu tahmin edilen dinozora, kemiklerin keşfedildiği havzaya akan Cooper Nehri'ne ithafen "Australotitan cooperensis" ismi verildi.

İki katlı bina yüksekliğinde! En büyük türlerden biri

Bilim insanları, iki katlı bir bina yüksekliğine sahip dinozorun çapında şimdiye kadar keşfedilen 15 büyük türü arasında olduğunu kaydetti.

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