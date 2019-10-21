İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

Genç kadın adeta sıfırdan başlayıp çok kısa bir sürede zengin oldu. 26 bin liralık girişimi onu milyarder yaptı. Üstelik bunu öyle bir yöntemle başardı ki! Kanada'da yaşayan Nikki Eslami, 17 yaşında hukuk eğitimi almak için Avustralya'ya taşındı. Avustralya'da hukuk eğitimini tamamlayan Nikki Eslami, Kanada'ya geri döndü ve bir süre sonra yaşamının geri kalanını daha farklı bir iş yaparak geçirmek istediğine karar verdi. Sonrasında ise adeta bir film gibi hikaye ortaya çıktı! İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve öğrenenlerin inanamadığı bir zengin olma hikayesi!