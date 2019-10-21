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  • İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

Genç kadın adeta sıfırdan başlayıp çok kısa bir sürede zengin oldu. 26 bin liralık girişimi onu milyarder yaptı. Üstelik bunu öyle bir yöntemle başardı ki! 'da yaşayan , 17 yaşında hukuk eğitimi almak için 'ya taşındı. Avustralya'da hukuk eğitimini tamamlayan Nikki Eslami, Kanada'ya geri döndü ve bir süre sonra yaşamının geri kalanını daha farklı bir iş yaparak geçirmek istediğine karar verdi. Sonrasında ise adeta bir film gibi hikaye ortaya çıktı! İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve öğrenenlerin inanamadığı bir zengin olma hikayesi!

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:31
İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

Bu şaşırtıcı olay 4 bin 500 dolarla başladı!

İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

4 bin 500 dolar sermaye ile (yaklaşık 26 bin lira) yeni kariyer hayatına başlayan yalnızca birkaç yılda işini milyon dolarlık bir şirkete dönüştürdü.

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İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

'nin postiş ürünleri satan şirketi kısa sürede Kylie Jenner ve Cardi B gibi ünlü isimler tarafından da keşfedildi.

İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

2014 yılında Kylie Jenner, kendi postişlerini üretmek için ile iş birliği yaptı.

İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

Sosyal medyayı etkin biçimde kullanan , postiş ürünleri satan şirketi Bellami Hair'i tanınır hale getirdi.

İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

, başarısının sırlarını anlattı.

İnanılmaz bir hikaye! Genç kız 26 bin lirayla başladı ve bakın nasıl zengin oldu

Postiş sektörüne girdiği ilk dönemlerde ürünlerini Asya'dan getirdiğini belirten ,

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