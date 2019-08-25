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İnanılmaz değişim! Diş teli taktırdıktan sonra...

İnanılmaz değişim! Diş teli taktırdıktan sonra...

Böyle değişim görmediniz! Dişleri ve çene yapısından şikayetçi olan insanlar son yıllarda diş teli taktırma tercihinde sık sık bulunuyor. Diş telleri taktıran insanların değişimleri ise görenleri azen hayran bırakabiliyor. Hepimiz etrafımızda böyle durumlarla karşılaşmışızdır. Peki bir insanın diş teli öncesi ve sonrası görüntüleriyle ne kadar değişebileceğini tahmin edersiniz? Sakın bu durumu hafife almayın! Çünkü bazıları bambaşka insanlara dönüşebiliyor. Bu kareler durumu çok daha net ortaya koyuyor.