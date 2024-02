Savaşın başladığı günden bu yana Rusya'nın her an nükleer silaha başvurabileceği iddiaları, Batı medyasına sık sık konu oldu. Konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi ise İngiliz Financial Times duyurdu. FT, ele geçirdiğini öne sürdüğü Rusya'ya ait gizli askeri dosyalarda, Kremlin'in ne zaman nükleer silah kullanabileceğine dair önemli ipuçları olduğunu gündeme getirdi.