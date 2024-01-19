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Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:24

İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 61 bin 830 sivil de yaralandı. Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Prof. Dr. Nick Maynard, Deborah Harrington ve James Smith, İsrail bombardımanı altında yaptıkları müdahaleleri anlattı. Sözleri Filistin halkının yaşadığı katliamın kanıtıydı: Hiç beklemediğim en korkunç yaralanmaları gördüm!

AA
İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) ve Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) platformunun girişimiyle Aralık 2023 sonundan 9 Ocak'a kadar, 2 hafta süreyle Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Prof. Dr. Nick Maynard, Deborah Harrington ve James Smith, İsrail bombardımanı altındaki bölgede yaşadıklarını anlattı.

İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!

İngiltere'nin Oxford kentinde cerrah olarak görev yapan Maynard, Mısır'ın başkenti Kahire'den Gazze'ye bir günlük yolculuğun ardından ulaştıklarını dile getirerek göreve başladıkları günün Noel (25 Aralık) olduğunu belirtti. Maynard, Gazze'ye girdiği andaki ilk gözlemini "Refah Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra bizi etkileyen ilk şey, yerinden edilmiş insanların oluşturduğu aşırı kalabalıktı. İnsan ve eşyayla dolu yüzlerce araba ile insan ve eşyayla dolu yüzlerce eşek arabası gördük." sözleriyle ifade etti.

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İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!

İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'dekilerle görüştüğünü ve kendisini göreceklerine hazırladığını kaydeden Maynard, "Ancak gördüklerim, görmeyi hayal ettiğimden çok daha kötüydü. Aksa Şehitleri Hastanesi'nde mesleki kariyerimde görmeyi hiç beklemediğim en korkunç yaralanmaları gördüm." diye konuştu. Maynard, çok sayıda ölümcül yanığı olan, uzuv kaybı yaşayan, göğüs ve karın bölgesinde ölümcül patlama yarası taşıyan çocuk gördüklerini belirterek "Dünyadaki cehennem gibiydi" dedi.

İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!

"GAZZE'DE ŞAHİT OLDUKLARIMI UNUTAMAYACAĞIM"

İsrail'in sistematik biçimde Gazzelileri ve Gazze sağlık sistemini hedef aldığına dikkati çeken Maynard, "Tüm dünya birlikte hareket eder ve İsrail'i ateşkese zorlarsa Gazze ayağa kaldırılabilir." dedi ve uluslararası toplumun Gazze'ye yeniden inşa için destek vermesi gerektiğini söyledi. Gazze'de şahit olduklarını ve unutamayacağı anları anlatan Maynard, şunları kaydetti:

"Ameliyathanelerde kaynaklar çoğu durumda kısıtlıydı. Bazen su olmuyordu ve elimizi alkollü jellerle temizliyorduk. Çoğunlukla ekipman ve kıyafet eksiğimiz vardı. Bazı günlerde ciddi yanıkları ya da uzuv kayıpları olan çocukları tedavilerde kullanacağımız ağrı kesiciler olmuyordu. Acil serviste yerde yatan 6 yaşında bir çocuk gördüm. Hiçbir doktor ilgilenmemişti. Öylece bırakılmıştı. Etrafında ailesi yoktu ve çok üzücü yanıkları ve tedavi edilmezse çok hızlı ölümcül olabilecek açık bir göğüs yarası vardı. Hemen resüsitasyon alanına götürdük. Yatak veya sedye olmadığı için yerde müdahale ettik."

Maynard, Gazze'den ayrıldıkları gün çocuğun hala hayatta olduğunu sözlerine ekledi.

İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!

"YÜZDE 300'Ü DOLUYDU"

Kadın doğum uzmanı Deborah Harrington da hastanedeki durumla ilgili, "Ne kadar korkunç olduğunu anlatamam." diyerek sadece hastane binasında değil etrafında da bakıma muhtaç insanların bulunduğunu söyledi. Her yerde çadırlar ve barınaklar kurulduğunu belirten Harrington, çok fazla çocuğun hastaneye getirilmesinin kendisini en çok etkileyen şey olduğunu kaydetti.

Harrington, "Çok fazla çocuk, kötü yanıklar, travmatik uzuv kayıpları ve korkunç yaralarla geliyordu ve hastane ekipmanları bu tür toplu girişler için yetersizdi" dedi. Gazze'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının tek çözümünün acil ateşkes olduğunu vurgulayan Harrington, "Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelen vakalar baş edilemeyecek seviyedeydi. Triyaj, bu seviyede daha önce görülmemiş ciddiyette hareketle baş edemiyordu. Hastanenin kapasitesi yüzde 300 doluydu. Çoğunlukla da çok korkunç yaralanmalarla gelenler olmak üzere her yerde tedavi bekleyenler vardı. Buna ek olarak hasta yakınları ve yerinden edilmiş insanlar da vardı. Hastanenin insan bulunmayan tek bir santimi bile yoktu." diye konuştu.

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