Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:24
İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 61 bin 830 sivil de yaralandı. Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Prof. Dr. Nick Maynard, Deborah Harrington ve James Smith, İsrail bombardımanı altında yaptıkları müdahaleleri anlattı. Sözleri Filistin halkının yaşadığı katliamın kanıtıydı: Hiç beklemediğim en korkunç yaralanmaları gördüm!