İngiliz doktorlardan Gazze itirafı: En korkunç yaralanmaları gördüm!

"GAZZE'DE ŞAHİT OLDUKLARIMI UNUTAMAYACAĞIM"

İsrail'in sistematik biçimde Gazzelileri ve Gazze sağlık sistemini hedef aldığına dikkati çeken Maynard, "Tüm dünya birlikte hareket eder ve İsrail'i ateşkese zorlarsa Gazze ayağa kaldırılabilir." dedi ve uluslararası toplumun Gazze'ye yeniden inşa için destek vermesi gerektiğini söyledi. Gazze'de şahit olduklarını ve unutamayacağı anları anlatan Maynard, şunları kaydetti:

"Ameliyathanelerde kaynaklar çoğu durumda kısıtlıydı. Bazen su olmuyordu ve elimizi alkollü jellerle temizliyorduk. Çoğunlukla ekipman ve kıyafet eksiğimiz vardı. Bazı günlerde ciddi yanıkları ya da uzuv kayıpları olan çocukları tedavilerde kullanacağımız ağrı kesiciler olmuyordu. Acil serviste yerde yatan 6 yaşında bir çocuk gördüm. Hiçbir doktor ilgilenmemişti. Öylece bırakılmıştı. Etrafında ailesi yoktu ve çok üzücü yanıkları ve tedavi edilmezse çok hızlı ölümcül olabilecek açık bir göğüs yarası vardı. Hemen resüsitasyon alanına götürdük. Yatak veya sedye olmadığı için yerde müdahale ettik."

Maynard, Gazze'den ayrıldıkları gün çocuğun hala hayatta olduğunu sözlerine ekledi.