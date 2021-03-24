İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry yeni işe başlıyor

Geçtiğimiz sene olaylı bir biçimde Kraliyet'ten ayrıldıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla dünya gündemine oturmuştu. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yaptıkları skandal suçlamalarda dikkat çeken çiftin cephesinden gelen yeni bir haber, bir kez daha çok konuşuldu. ABD basınına yansıyan haberlere göre İngiltere'deki tüm haklarından vazgeçen Prens Harry, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren bir start-up firmasında yöneticilik görevini üstlendi.