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’nden ayrılan yeni işe başlıyor

Geçtiğimiz sene olaylı bir biçimde Kraliyet'ten ayrıldıklarını açıklayan ve eşi Sussex Düşesi , 'li ünlü sunucu 'e verdikleri röportajla dünya gündemine oturmuştu. 'ne yaptıkları skandal suçlamalarda dikkat çeken çiftin cephesinden gelen yeni bir haber, bir kez daha çok konuşuldu. ABD basınına yansıyan haberlere göre 'deki tüm haklarından vazgeçen Prens Harry, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren bir start-up firmasında yöneticilik görevini üstlendi.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 12:54
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry yeni işe başlıyor

Dünyanın en çok konuşulan çifti ve , attıkları her adımda kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry yeni işe başlıyor

'nden ayrıldıktan sonra 'ye yerleşen ve son olarak geçtiğimiz haftalarda ABD'li ünlü sunucu 'e çok konuşulan bir röportaj veren çift, skandal açıklamalarıyla dünya gündemine oturmuştu.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry yeni işe başlıyor

Winfrey'ye kapsamlı bir röportaj veren çiftten Markle'ın,"ilk hamileliğimde ten renginden endişe edildiği için doğacak bebeğime kraliyet unvanı verilmesini istemediler" sözleriyle ilk olarak ırkçılık suçlamalarının hedefi haline gelen Kraliyet Ailesi, Kraliyet gelininin Buckingham Sarayı içinde yalnız bırakılmasının ardından intiharı bile düşündüğü iddialarıyla da eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry yeni işe başlıyor

Son olarak geçtiğimiz günlerde, röportaj sırasında kullandıkları "Düğün günümüzden 3 gün önce gizlice evlenmiştik" ifadelerine gelen olay yanıt, çift hakkında akıllarda soru işareti yaratmıştı.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry yeni işe başlıyor

Çiftin bu iddiasını resmi belgelerle yalanlayan İngiliz Nüfus Müdürlüğü, Windsor Kalesi'nde 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenen çiftin, bu tarihten önce evlendiklerine dair herhangi bir resmi belge olmadığını açıklamıştı.

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