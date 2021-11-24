Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:10Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 13:10
İngiliz kraliyet ailesine savaş açtılar! Ortalığı karıştıran belgesel...
İngiliz kraliyet ailesinin başı bu kez de BBC'nin hazırladığı belgesel ile dertte... 'Prensler ve Basın' adı altında yayınlanan belgesel Kraliyet ailesinin tepksini çekti. İlk bölümü yayınlanan belgeselde Prens Harry ve Meghan'ın desteklenirken Prens William ve Kate Middleton karşıtı bir tavır olması dikkat çekti. Kraliçe Elizabeth, Prens William ve Prens Charles ortak basın açıklaması yaptığı belgesel ile ilgili BBC'den çok konuşulacak bir adım geldi...