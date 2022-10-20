Giriş Tarihi: 20.10.2022 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
17:16
İngiltere Başbakanı istifa etti: 'Marul' şakası gündem oldu! İngiltere'de bahisler açılmıştı...
İngiltere Başkanı Liz Truss, geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi indirimini öngören yeni ekonomi paketini açıklaması sonrası sonrası yaşanan siyasi çalkantılara dayanamadı ve istifa etti. 44 gün süren görevini sona erdirdiğini açıklayan Truss alay konusu oldu. 'Bir marul mu daha uzun süre dayanır yoksa Truss mı? diyerek bahisler açılmıştı...