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Haberler Galeri İngiltere Başbakanı istifa etti: 'Marul' şakası gündem oldu! İngiltere'de bahisler açılmıştı...
Giriş Tarihi: 20.10.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 17:16

İngiltere Başbakanı istifa etti: 'Marul' şakası gündem oldu! İngiltere'de bahisler açılmıştı...

İngiltere Başkanı Liz Truss, geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi indirimini öngören yeni ekonomi paketini açıklaması sonrası sonrası yaşanan siyasi çalkantılara dayanamadı ve istifa etti. 44 gün süren görevini sona erdirdiğini açıklayan Truss alay konusu oldu. 'Bir marul mu daha uzun süre dayanır yoksa Truss mı? diyerek bahisler açılmıştı...

İngiltere Başbakanı istifa etti: ’Marul’ şakası gündem oldu! İngiltere’de bahisler açılmıştı...

İngiltere'de ekonomik kriz ile birlikte gelen siyasi çalkantılara dayanamayan Başbakan Liz Truss, 44 gün sonunda istifasını Kral 3. Charles'a sundu. Truss'ın istifası tüm dünyada son dakika olarak duyurulurken akıllara Daily Star gazetesindeki anket geldi.

İngiltere Başbakanı istifa etti: ’Marul’ şakası gündem oldu! İngiltere’de bahisler açılmıştı...

GÖREVİ SÜRDÜREMEYECEĞİNİ KABUL ETTİ

Truss, büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini belirterek, aileler ve işletmelerin faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeli olduğunu kaydetti. Bunu değiştirme yetkisiyle görevi devraldığını belirten Truss, şu anki durum göz önüne alındığında, seçildiği bu görevi yerine getiremeyeceğini kabul etti.

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İngiltere Başbakanı istifa etti: ’Marul’ şakası gündem oldu! İngiltere’de bahisler açılmıştı...

"KAZANAN MARUL!"

Liz Truss, parti içerisinde gelecek hafta tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağını ve yeni başbakan seçilene kadar görevinde kalacağını aktardı. Truss'ın bu açıklamaları sonrası Daily Star'da yer alan bahis yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gazetede, 'Marul mu yoksa İngiltere başbakanı mı daha uzun ömürlü olur?' sorusu yer almıştı.

İngiltere Başbakanı istifa etti: ’Marul’ şakası gündem oldu! İngiltere’de bahisler açılmıştı...

Bugünkü haberde ise 'Ve kazanan marul'' diyerek bir haber yapıldı. Marulun bu sayede uluslararası üne kavuştuğu da verilen bilgiler arasında yer aldı.

İngiltere Başbakanı istifa etti: ’Marul’ şakası gündem oldu! İngiltere’de bahisler açılmıştı...

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Truss'ın istifası sonrası bu ankete atıfta bulunarak 'Marul veya tofu'nun da ülkeyi yönetebileceğini ifade etti.

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