Giriş Tarihi: 03.08.2022 15:29
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
15:31
İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...
TikTok uygulamasındaki meydan okuma felaketle sonuçlanmış, 12 yaşındaki Archie Battersbee boğma oyununu denerken nefessiz kalmıştı. İngiltere'de doktorlar o günden bu yana komada olan çocuğun fişini çekmeye karar verdi. Annesi ise evladını yaşatmak için verdiği huhuk mücadelesini kaybetmişti. Acılı annenin çığlığına Türkiye kayıtsız kalamadı.