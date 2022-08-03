İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...

İngiltere'de 12 yaşındaki Archie Battersbee, TikTok'ta çevrimiçi meydan okuma girişiminde bulunduktan sonra komaya girmişti. Evde annesi tarafından boynunda bir bağ ile bulunan Battersbee'nin yaşaması için ailesi hukuk mücadelesi başlatmıştı.