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Haberler Galeri İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 15:31

İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...

TikTok uygulamasındaki meydan okuma felaketle sonuçlanmış, 12 yaşındaki Archie Battersbee boğma oyununu denerken nefessiz kalmıştı. İngiltere'de doktorlar o günden bu yana komada olan çocuğun fişini çekmeye karar verdi. Annesi ise evladını yaşatmak için verdiği huhuk mücadelesini kaybetmişti. Acılı annenin çığlığına Türkiye kayıtsız kalamadı.

İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...

İngiltere'de 12 yaşındaki Archie Battersbee, TikTok'ta çevrimiçi meydan okuma girişiminde bulunduktan sonra komaya girmişti. Evde annesi tarafından boynunda bir bağ ile bulunan Battersbee'nin yaşaması için ailesi hukuk mücadelesi başlatmıştı.

İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...

Acılı anne İngiltere'de başlattığı hukuk mücadelesini kaybetti ve doktorları bugün Archie'nin fişini çekmeye hazırlamıyordu.

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İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...

Ancak aile son bir çare olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru sonrası karar 24 saat ertelendi.

İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...

Oğlunun yaşaması için başlattığı hukuk mücadelesini sürdüren Archie'nin annesi Hollie Dance, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. AİHM'den olumlu sonuç alınmasını umut ettiğini belirten anne 'Sonuna kadar Archie'den vazgeçmeyeceğiz' dedi.

İngiltere fişini çekecekti! Zamanla yarışan aileden dikkat çeken karar: Türkiye’ye taşınması gündemde...

Öte yandan Archie'nin annesi, İtalya, Japonya ve Türkiye'deki doktorların oğlunu tedavi etmeyi teklif ettiklerini belirtti. Anne, şimdi oğlunu İngiltere dışına taşıma seçeneğini düşündüğünü belirtti.

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