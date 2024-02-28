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Haberler Galeri İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:36

İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!

Türk hava savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun dünya basınında yarattığı yankı sürüyor. Yerli ve milli kalkınma planında başarı üzerine başarı elde eden Türkiye'nin vizyonu bu kez İngiliz medyasında ele alındı. Türkiye'nin tehditlere boyun eğmeden yükseldiğinin altınının çizildiği analizde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

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İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!

Yerli ve milli anlayışla savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, milli muharip uçak KAAN'la konuşulmaya devam ediyor.

İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!

Geçtiğimiz hafta Ankara-Mürted Havalimanından ilk kalkışını yapan Milli Muharip Uçağı KAAN, görevini başarıyla tamamlayıp güvenli bir şekilde piste iniş yaptı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, bugüne kadar başarıyla geçtiği fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından ilk uçuşuyla tarihe geçti.

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İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!

"F-35 YOK SORUN YOK!"

Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" olarak görülen KAAN'ın uçuşu, o günden bu yana dünya basınının gündeminden düşmedi. Son olarak İngiliz savunma sitesi Forces, KAAN ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.

İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!

İngiltere'nin Savunma Bakanlığı bünyesindeki BFBS'ye bağlı Forces, KAAN ile ilgili yayınladığı analizde "F-35 yoksa bile problem yok, Türkler yerli 5. nesil savaş uçağını uçurdu" ifadesine yer verdi.

İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!

"Görünüşte, 13 dakikalık küçük bir çaba gibi gözükebilir ancak bu adım Türkiye'nin hava gücü için büyük bir adım" değerlendirmesinde bulunan Forces "Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş tekniklerine sahip olan bir ülke olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.

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