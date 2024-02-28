Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:36
İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!
Türk hava savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun dünya basınında yarattığı yankı sürüyor. Yerli ve milli kalkınma planında başarı üzerine başarı elde eden Türkiye'nin vizyonu bu kez İngiliz medyasında ele alındı. Türkiye'nin tehditlere boyun eğmeden yükseldiğinin altınının çizildiği analizde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.