İngiltere gözünü KAAN’a dikti! Türkiye’nin hamleleri için çarpıcı sözler: F-35 yok sorun yok!

"F-35 YOK SORUN YOK!"

Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" olarak görülen KAAN'ın uçuşu, o günden bu yana dünya basınının gündeminden düşmedi. Son olarak İngiliz savunma sitesi Forces, KAAN ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı.