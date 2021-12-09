İngiltere’de tüyler ürperten keşif!

2017 yılında bölgeye yakın bir köyde bulunan çalışmalar devam ederken, kazı sırasında tüyler ürpertici bir iskelet buldular. İskeletin topuk kemiğine iki inçlik bir çivi çakılmış olduğunu fark ettiler. Çarmıha gerilmenin ilk kanıtı olarak görülen cesedin Milattan Sonra 130-337 yıllar arasında gömüldüğü düşünülüyor. Cansız beden, arkasında çürümüş tahta parçalarıyla birlikte bulundu. Adamın bacaklarındaki yaralanmalar ve zincir izleri ölen kişinin bir köle olduğunu düşünürdü. Yapılan incelemeler de bazı korkunç gerçekleri su yüzüne çıkardı. Cesedin topuğundaki çivilerin, bedenini desteklemek için değil, kıvranmasını durdurmak için koyulduğu ortaya çıktı. Yani çiviler topuklarına çakıldığında adam hala canlıydı. Araştırmacılar, kurbanın niçin çarmıha gerilmiş olduğunu bilmiyor. O dönemin suçlarının çok ağır olduğu göz önüne alındığı işlediği suçun çeşidi artıyor. Aynı zamanda köleler için çarmıha gerilme sebepleri çok olduğu için yaptığı hatanın çok basit de olabileceği yönünde. Çünkü Roma'da çok basit bir şeyden dolayı bir köle suçlanırsa sadece kendisi değil; ailesi ve çocukları da kendisiyle birlikte çarmıha geriliyordu. Eğer suçlanan kişi yüksek rütbeli biriyse ölüm cezası verilmiyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan kazı lideri, 'Arkeolojik kazı sırasında çarmıha germe uygulamasına dair ilk fiziksel kanıtı bulduk' dedi. Normalde bu konuyla ilgili ellerinde yalnızca yazılı kanıt olduğunu söyleyen arkeolog, keşifin bu nedenle çok önemli olduğunu söyledi. Bölgede çarmıha gerilen adam dışında 5 mezar daha bulundu. Mezarlardan toplamda 48 kalıntı çıkarıldı. Milattan Sonra 306-337 yıllarında Büyük Konstantin'in yasaklamasına kadar çarmıha germe, Roma'da verilen başlıca ölüm cezasıydı.