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Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:46

İngiltere'de tüyler ürperten keşif!

Cambridgeshire'da topuk kemiğine iki inçlik bir demir çivi çakılmış Romalı bir kölenin kalıntıları bulundu. Çarmıha gerilmenin ilk kanıtı olduğu ifade edilen cesedin vücundaki izler tüyler ürpertti.

İngiltere’de tüyler ürperten keşif!

2017 yılında bölgeye yakın bir köyde bulunan çalışmalar devam ederken, kazı sırasında tüyler ürpertici bir iskelet buldular. İskeletin topuk kemiğine iki inçlik bir çivi çakılmış olduğunu fark ettiler.

İngiltere’de tüyler ürperten keşif!

Çarmıha gerilmenin ilk kanıtı olarak görülen cesedin Milattan Sonra 130-337 yıllar arasında gömüldüğü düşünülüyor. Cansız beden, arkasında çürümüş tahta parçalarıyla birlikte bulundu. Adamın bacaklarındaki yaralanmalar ve zincir izleri ölen kişinin bir köle olduğunu düşünürdü.

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İngiltere’de tüyler ürperten keşif!

Yapılan incelemeler de bazı korkunç gerçekleri su yüzüne çıkardı. Cesedin topuğundaki çivilerin, bedenini desteklemek için değil, kıvranmasını durdurmak için koyulduğu ortaya çıktı. Yani çiviler topuklarına çakıldığında adam hala canlıydı.

İngiltere’de tüyler ürperten keşif!

Araştırmacılar, kurbanın niçin çarmıha gerilmiş olduğunu bilmiyor. O dönemin suçlarının çok ağır olduğu göz önüne alındığı işlediği suçun çeşidi artıyor. Aynı zamanda köleler için çarmıha gerilme sebepleri çok olduğu için yaptığı hatanın çok basit de olabileceği yönünde.

İngiltere’de tüyler ürperten keşif!

Çünkü Roma'da çok basit bir şeyden dolayı bir köle suçlanırsa sadece kendisi değil; ailesi ve çocukları da kendisiyle birlikte çarmıha geriliyordu. Eğer suçlanan kişi yüksek rütbeli biriyse ölüm cezası verilmiyordu.

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