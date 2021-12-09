İngiltere’de tüyler ürperten keşif!

Araştırmacılar, kurbanın niçin çarmıha gerilmiş olduğunu bilmiyor. O dönemin suçlarının çok ağır olduğu göz önüne alındığı işlediği suçun çeşidi artıyor. Aynı zamanda köleler için çarmıha gerilme sebepleri çok olduğu için yaptığı hatanın çok basit de olabileceği yönünde.