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'den gerilimi tırmandıracak hamle

Giriş Tarihi: 08.01.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 16:13
İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

Sergei Skripal vakasından bu yana ve arasındaki tansiyon giderek büyüyor.

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

'de Muhafazakar Parti'nin, 'ya karşı yürüttüğü kampanya kapsamında yeni bir planı bulunuyor.

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İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

Plana göre , karşıtı kampanyada kullanılacak.

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

Kampanyanın ilk ayağında olası bir istilasına karşı yapılacak olan tatbikatta 'nin yer alması düşünülüyor.

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

12 hafta boyunca Norveç yakınlarında sürecek tatbikatta , Norveç civarında görev yapan bin kadar askere katılacak.

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

tatbikat boyunca temizlikten en gizli göreve kadar operasyonun tüm aşamalarında yer alacak.

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

'nin tatbikatta yer almasının, İngiliz Ordusu'nda da heyecan yaratacağı ve orduya bağlılığı yükselteceğine inanılıyor.

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