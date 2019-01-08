İngiltere'den gerilimi tırmandıracak Hamle

Sergei Skripal vakasından bu yana İngiltere ve Rusya arasındaki tansiyon giderek büyüyor. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin, Rusya'ya karşı yürüttüğü kampanya kapsamında yeni bir planı bulunuyor. Plana göre İngiliz Kraliyet Ailesi, Rusya karşıtı kampanyada kullanılacak. Kampanyanın ilk ayağında olası bir Rusya istilasına karşı yapılacak olan tatbikatta Prens Harry'nin yer alması düşünülüyor. 12 hafta boyunca Norveç yakınlarında sürecek tatbikatta Prens Harry, Norveç civarında görev yapan bin kadar askere katılacak. Prens Harry tatbikat boyunca temizlikten en gizli göreve kadar operasyonun tüm aşamalarında yer alacak. Prens Harry'nin tatbikatta yer almasının, İngiliz Ordusu'nda da heyecan yaratacağı ve orduya bağlılığı yükselteceğine inanılıyor.