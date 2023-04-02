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Giriş Tarihi: 02.04.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 12:03

İnsan derisinden yapılmış! Gizemli el yazması: Yalnızca 10 sayfası okunabildi

Fransa'da 330 sayfalık el yazması gizemini koruyor. 330 sayfanın yalnızca 10 sayfasının okunabildiği ifade edilirken, el yazmasının insan derisinden yapıldığı ortaya çıktı.

AA
İnsan derisinden yapılmış! Gizemli el yazması: Yalnızca 10 sayfası okunabildi

Fransa'daki enstitüde 330 sayfasından ancak 10'u çözümlenebilen eski Latince el yazması eser gizemini koruyor. El yazması, başkent Astana'daki Ulusal Akademik Kütüphanesi'nin Nadir Yayınlar Müzesi'nde sergileniyor.

İnsan derisinden yapılmış! Gizemli el yazması: Yalnızca 10 sayfası okunabildi

İNSAN DERİSİYLE KAPLI

İnsan sırt derisiyle kaplı, 1532 yılında eski Latinceyle yazılmış 330 sayfalık eserin ancak 10 sayfası okunabildi. Ulusal Akademik Kütüphanesi'nin Bilim Bölümü Uzmanı Möldir Tölepbay, AA muhabirine, el yazmasının 2014'te özel koleksiyoncu tarafından kütüphaneye armağan edildiğini ve o tarihten bu yana müzede sergilendiğini söyledi.

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İnsan derisinden yapılmış! Gizemli el yazması: Yalnızca 10 sayfası okunabildi

ANTROPODERMİK KİTAP CİLTÇİLİĞİ

Tölepbay, bugün kullanılmayan ancak yüzyıllar önce yaygın olan kitap kaplama yöntemiyle yapılan eseri görmek için çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını kaydederek, "Bu yöntem dünyada antropodermik kitap ciltçiliği olarak biliniyor yani kitap cildi için insan derisi kullanılmış." dedi.

İnsan derisinden yapılmış! Gizemli el yazması: Yalnızca 10 sayfası okunabildi

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Eserin kapağına ilişkin gerekli bilimsel araştırmanın yapıldığını belirten Tölepbay, "Astana'daki Ulusal Tıp Bilimi Merkezi'nin laboratuvarında eser incelendi. El yazmasının kapağında insanın sırt derisinin kullanıldığı sonucuna varıldı." bilgisini paylaştı.

İnsan derisinden yapılmış! Gizemli el yazması: Yalnızca 10 sayfası okunabildi

SADECE İLK 10 SAYFASI OKUNABİLDİ

El yazmasının içeriğinin hala sır olarak kaldığını anlatan Tölepbay, "Kuzey İtalyalı Petrus Puardus isimli notere ait olan eser, eski Latinceyle 1532 yılında kaleme alınmış. Toplam 330 sayfadan oluşuyor fakat şu anda uzmanlar, sadece ilk 10 sayfasını okuyabildi." dedi.

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