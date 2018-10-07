İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler

İnsan vücudunun mucizeleri saymakla bitmiyor. Ancak insana dair bu bilgiler size bir hayli ilginç gelecek. İşte o bilgiler... BEYİN Beyin 10 Watt'lık ampul kadar enerji tüketiyor. Bu enerjiyi uykuda da harcıyor. Meydan-Larousse'un 5 katı kadar bilgi depolayabiliyor. 1000 terabayt hafızamız bulunuyor. Sinir sinyallerinin hızı saatte 274 km'ye ulaşabiliyor. Beynimizin olaylara ve acıya anında tepki vermesini bu açıklıyor. Kandaki oksijenin beşte birini harcıyor. Oksijensiz kalmak bu yüzden öncelikle beyin hasarına neden oluyor. Yüzde 80'i su. Televizyonlardaki beyinler gerçek değil. Yaşayan bir beyin dokusu jöleye benziyor. Gece daha aktif çalışıyor. Günlük faaliyetlerden sonra zihnimizi dinlendirmek için uyumak tamamen safsata. Vücudu kapatınca beyin daha da açılıyor. SAÇLAR VE TÜYLER En hızlı yüz tüyleri uzar. Bir erkek ömür boyu tıraş olmazsa sakallarının boyu 10 metreyi bulur.