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İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler

İnsan vücudunun mucizeleri saymakla bitmiyor. Ancak insana dair bu bilgiler size bir hayli ilginç gelecek. İşte o bilgiler...

Giriş Tarihi: 07.10.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 22:37
İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler

BEYİN

Beyin 10 Watt'lık ampul kadar enerji tüketiyor. Bu enerjiyi uykuda da harcıyor.

İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler
Meydan-Larousse'un 5 katı kadar bilgi depolayabiliyor. 1000 terabayt hafızamız bulunuyor.
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İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler
Sinir sinyallerinin hızı saatte 274 km'ye ulaşabiliyor. Beynimizin olaylara ve acıya anında tepki vermesini bu açıklıyor.
İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler
Kandaki oksijenin beşte birini harcıyor. Oksijensiz kalmak bu yüzden öncelikle beyin hasarına neden oluyor.
İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler
Yüzde 80'i su. Televizyonlardaki beyinler gerçek değil. Yaşayan bir beyin dokusu jöleye benziyor.
İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler
Gece daha aktif çalışıyor. Günlük faaliyetlerden sonra zihnimizi dinlendirmek için uyumak tamamen safsata. Vücudu kapatınca beyin daha da açılıyor.
İnsanla ilgili inanılması güç bilgiler

SAÇLAR VE TÜYLER

En hızlı yüz tüyleri uzar. Bir erkek ömür boyu tıraş olmazsa sakallarının boyu 10 metreyi bulur.

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