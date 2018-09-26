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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!

Bir çifftlikte çalışan adam ternet üzerinden aldığı yumurtayı açtı ve şok oldu...

Giriş Tarihi: 26.09.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 23:00
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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
Bir çiftlikte yaşayan adam, ternet üzerinden 4 adet deve kuşu yumurtası alıyor.
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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
Aldığı satıcı %50 ihtimalle aldığı yumurtalardan deve kuşu doğabileceği belirtiyor.
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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
Normal bir yumurtanın 14 katı ağırlıkta olan bu deve kuşu yumurtalarının sadece birden yavru doğuyor.
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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
lk başta yaşayıp yaşayamayacağından em olamıyor çünkü yavru son derece güçsüz ve yumurtadan çıkarken yardıma ihtiyacı oluyor. Aradan 1 hafta geçtikten sonra uzun araştırmaları sonucunda yavruya çok iyi bakıyorlar ve sağlıklı bir biçimde yürümeye başlıyor.
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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
Csiyetini bilmeseler de adını Paul koyuyorlar. (Doğduktan 2 hafta sonra)
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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
Paul'un 6 haftalık hali! Gittikçe büyümeye ve renk değiştirmeye başlıyor.
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ternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!
Ancak Paul bir şekilde enfeksiyon kapıyor ve bir gecede yürümekte zorluk çekmeye başlıyor, hiçbir şey yemiyor ve içmiyor.
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