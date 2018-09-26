İnternetten aldığı yumurtanın içinden çıkan şok etti!

Bir çifftlikte çalışan adam internet üzerinden aldığı yumurtayı açtı ve şok oldu... Bir çiftlikte yaşayan adam, internet üzerinden 4 adet deve kuşu yumurtası alıyor. Aldığı satıcı %50 ihtimalle aldığı yumurtalardan deve kuşu doğabileceğini belirtiyor. Normal bir yumurtanın 14 katı ağırlıkta olan bu deve kuşu yumurtalarının sadece birinden yavru doğuyor. lk başta yaşayıp yaşayamayacağından emin olamıyor çünkü yavru son derece güçsüz ve yumurtadan çıkarken yardıma ihtiyacı oluyor. Aradan 1 hafta geçtikten sonra uzun araştırmaları sonucunda yavruya çok iyi bakıyorlar ve sağlıklı bir biçimde yürümeye başlıyor. Cinsiyetini bilmeseler de adını Paul koyuyorlar. (Doğduktan 2 hafta sonra) Paul'un 6 haftalık hali! Gittikçe büyümeye ve renk değiştirmeye başlıyor. Ancak Paul bir şekilde enfeksiyon kapıyor ve bir gecede yürümekte zorluk çekmeye başlıyor, hiçbir şey yemiyor ve içmiyor.