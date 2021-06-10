Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:24Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 11:27
iPhone 13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! Apple sır gibi saklıyordu ama...
iPhone 13 hakkında iddialar bitmek bilmiyor. Bir süre önce yeni nesil iPhone ailesi hakkında bir takım sızıntılar gerçekleşmiş, ekran teknolojisiyle ilgili de bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise iPhone 13'ün kamera özelliklerinin ayrıntılarını içeren bir rapor var. Söylenenlere göre iPhone 12 Max'in kamerasında yer alan bir özellik iPhone 13 modellerinde standart olacak. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.