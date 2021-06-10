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Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 11:27

13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! sır gibi saklıyordu ama...

13 hakkında iddialar bitmek bilmiyor. Bir süre önce yeni nesil iPhone ailesi hakkında bir takım sızıntılar gerçekleşmiş, ekran teknolojisiyle ilgili de bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise iPhone 13'ün kamera özelliklerinin ayrıntılarını içeren bir rapor var. Söylenenlere göre 'in kamerasında yer alan bir özellik iPhone 13 modellerinde standart olacak. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

iPhone 13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! Apple sır gibi saklıyordu ama...

hafta başında yeni nesil işletim sistemlerini tanıttı. Böylece iOS 15 hakkındaki iddialara da son noktayı koydu. Fakat söylentiler bitmez. Bu sefer hedefte ise 13 serisi var. Yeni yayınlanan bir rapor Apple'ın iPhone 13'le ilgili sakladıklarını gün yüzüne çıkardı.

iPhone 13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! Apple sır gibi saklıyordu ama...

13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Digitimes'ın tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi.

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iPhone 13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! Apple sır gibi saklıyordu ama...

Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre 'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca yeni 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

iPhone 13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! Apple sır gibi saklıyordu ama...

IPHONE 13'ÜN RENGİ NASIL OLACAK?

Şirket son yıllarda modellerinde renk seçeneklerini artırıyor. Şimdiye kadar en çok ağırlık kazanan renk iddiası mat siyah olduğu yönünde. 'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı. Kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 sadece Pro ve Pro Max modellerde sunuluacak.

iPhone 13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! Apple sır gibi saklıyordu ama...

Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni 'lar görmem mümkün olacak. Belirtmekte fayda var bunlar sadece birer söylenti.

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