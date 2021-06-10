iPhone 13'ün bir özelliği daha ortaya çıktı! Apple sır gibi saklıyordu ama...

iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç ay var. Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi.