iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone 13 ne kadar, kaç TL'den satışa çıkacak?

Dedikodu çarkları hızlı şekilde dönüyor. Son olarak iPhone 13 fiyat listesi ortaya çıktı. Bu liste bununla birlikte iPhone 13 modellerinin ne kadar RAM ve depolama alanı seçeneğine de sahip olduğunu ortaya koyuyor. Aslında liste RAM ve depolama alanı hakkında daha önce çıkan raporları bir yandan doğruluyor.