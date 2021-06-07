Giriş Tarihi: 07.06.2021 13:09Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:10
iPhone kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan iOS uygulamaları belli oldu
Apple, iOS 15'i tanıtmaya hazırlanıyor, geri sayım başladı. Uzun zamandır geliştirme aşamasında olan iOS 15'le birlikte iPhone'lar yeni yetenekler kazanacak. Bir yandan iOS 15 konuşulurken, diğer yandan bir VPN şirketi tarafından dikkat çekici bir rapor yayınlandı. Şirket en çok kullanıcı verisi toplayan iPad ve iPhone uygulamalarını listeledi. Bu uygulamalar arasında popüler ve çok kullanılan uygulamalar da var. İşte iPhone ve iPad'de en çok veri toplayan o uygulamalar...