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Haberler Galeri iPhone kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan iOS uygulamaları belli oldu
Giriş Tarihi: 07.06.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:10

kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan uygulamaları belli oldu

, 15'i tanıtmaya hazırlanıyor, geri sayım başladı. Uzun zamandır geliştirme aşamasında olan 'le birlikte 'lar yeni yetenekler kazanacak. Bir yandan iOS 15 konuşulurken, diğer yandan bir şirketi tarafından dikkat çekici bir rapor yayınlandı. Şirket en çok kullanıcı verisi toplayan ve iPhone uygulamalarını listeledi. Bu uygulamalar arasında popüler ve çok kullanılan uygulamalar da var. İşte iPhone ve iPad'de en çok veri toplayan o uygulamalar...

iPhone kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan iOS uygulamaları belli oldu

ve kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir rapor paylaşıldı. Virtual Private Network (Sanal özel ağ - ), hizmeti sunan bir şirket tarafından hazırlanan bu raporda, iPad ve iPhone'da en çok kullanıcı verisi toplayan uygulamalar yer alıyor.

iPhone kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan iOS uygulamaları belli oldu

Şirketin araştırmasına göre mesajlaşma ve görüntülü arama kategorisinde en fazla veriyi Facebook Messenger topluyor. Bu kategoride en az veri toplayan uygulama ise Cisco Webex Meetings.

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iPhone kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan iOS uygulamaları belli oldu

Sosyal medya uygulamaları arasında da veri rekoru yine Facebook'a ait. Pandeminin popüler sesli konuşma uygulaması Clubhouse ise en az veri toplayan sosyal medya uygulamalarından.

iPhone kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan iOS uygulamaları belli oldu

Ödeme yöntemleri arasında en fazla veriyi PayPal topluyor. En az veri ise MoneyGram'da depolanıyor.

iPhone kullanıcıları dikkat! En çok veri toplayan iOS uygulamaları belli oldu

Video izleme siteleri arasında en fazla veri Youtube'da toplanıyor.

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