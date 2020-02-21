İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

İranlılar virüs korkusuyla seçim sandıklarına gidiyor! Koronavirüs vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerine İranlılar maskelerle katılıyor. Başkent Tahran'ın değişik noktalarında kurulan seçim sandıklarına giden vatandaşların Koronavirüsten duydukları endişe dikkati çekiyor. Özellikle yaşlılar ve kadınların bu konuda daha dikkatli davrandıkları gözlenirken sandık başındaki görüntüler ilginç manzaralar oluşturuyor. Ülkede son olarak 4 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.02.2020
15:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
15:24
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