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seçimlerine '' damga vurdu!

İranlılar virüs korkusuyla seçim sandıklarına gidiyor! vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerine İranlılar maskelerle katılıyor. Başkent Tahran'ın değişik noktalarında kurulan seçim sandıklarına giden vatandaşların Koronavirüsten duydukları endişe dikkati çekiyor. Özellikle yaşlılar ve kadınların bu konuda daha dikkatli davrandıkları gözlenirken sandık başındaki görüntüler ilginç manzaralar oluşturuyor. Ülkede son olarak 4 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 15:24
İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

giderek yayılıyor. Korku ve endişenin son olarak yayıldığı ülke . Üstelik İran bugün meclis seçimleri için sandık başında. Koronavirüs endişesi seçim sandıklarına da etki etti.

İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Ülkedeki vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi vatandaşlarındaki tedirginliği daha da arttırdı.

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İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ SEÇİMLERE KATILIMI DÜŞÜREBİLİR

Dünyada 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve kalabalık yerlere gitmemesinin, seçimlere katılımı düşüreceği ifade ediliyor.

İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

Bu arada koronavirüse karşı tedbir amacıyla metro ve otobüsleri dezenfekte etmeye başlayan Tahran Büyükşehir Belediyesi, bazı büyük meydanları da kriz merkezleri olarak tahsis edeceğini ve billboardlar üzerinden halkı bilinçlendireceğini bildirdi.

İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

İlaç ve Gıda Kurumu da virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfekte edici jel dağıtımına başladı.

İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

57 MİLYON SEÇMEN VAR

Ülkede 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı.

İran seçimlerine 'Koronavirüs' damga vurdu!

'da 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

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