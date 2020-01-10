İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi
İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağı ile ilgili flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Yere çakılan Ukrayna uçağı dünya gündemini sarstı. Düşen uçağın tam da İran'ın ABD üssüne füze saldırılarının olduğu saatlere denk gelmesi soru işaretlerine neden olmuştu. Bu soru işaretleri yerini korkunç iddialara bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve yolcular arasında birçok vatandaşı bulunan Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'dan peş peşe açıklamalar geldi. Bu iddiaların ardından İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Ukrayna uçağının hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, gerçek nedenin kara kutunun incelenmesi sonucu açığa çıkacağını söyledi.