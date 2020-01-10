İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abidzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini ifade etti.