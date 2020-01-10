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  • İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

'dan düşen uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

'ın başkenti Tahran'da düşen uçağı ile ilgili flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Yere çakılan Ukrayna uçağı dünya gündemini sarstı. Düşen uçağın tam da İran'ın ABD üssüne füze saldırılarının olduğu saatlere denk gelmesi soru işaretlerine neden olmuştu. Bu soru işaretleri yerini korkunç iddialara bıraktı. ABD Başkanı , İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve yolcular arasında birçok vatandaşı bulunan Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'dan peş peşe açıklamalar geldi. Bu iddiaların ardından İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Ukrayna uçağının hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, gerçek nedenin kara kutunun incelenmesi sonucu açığa çıkacağını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.01.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 17:39
İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağının hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, gerçek nedenin kara kutunun incelenmesi sonucu açığa çıkacağını söyledi.

İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abidzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve 'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini ifade etti.

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İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

Uçağın tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabileceğini savunan ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunan Abidzade, " uçağı, bir buçuk dakikadan fazla bir süre alevli şekilde uçmaya devam etti. Uçağa füze isabet etseydi o anda patlardı." dedi.

İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

Abidzade, uçağın düştüğü noktanın da havalandıktan sonra pilotun havalimanına geri dönmek istediğini gösterdiğini savunarak, "Uçak kuzeye doğru gidiyordu ancak güneybatı yönündeyken düştü. Bu da uçağın havalimanına geri dönmek istediğini gösteriyor. Uçak burnunu değil gövdesini zemine çarptı." diye konuştu.

İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

uçağının uçuş sırasında alev aldıktan sonra 70 saniye kadar havada kaldığını ifade eden Abidzade, "Uçağa füze isabet etmediğini emin olarak söylüyorum. Uçağın parçaları toplandı. Havada patlama yaşanmış olsaydı parçaların dağılımı çok daha fazla olurdu. Uçağa füze isabet ettiğine ilişkin görüşler bilimsel değildir. Düşüş nedeni kara kutunun açılmasıyla belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

İranlı yetkili, uçağın kara kutusunun zarar gördüğünü vurgulayarak, "Normal şartlarda kara kutularda bilgiyi okuma kapasitesine sahibiz ancak ihtiyaç duyarsak Rusya ve Kanada gibi diğer ülkelerden de yardım alacağız." dedi.

İran'dan düşen Ukrayna uçağı hakkında açıklama! Dünya kara kutudan çıkacak sonuca kilitlendi

Abidzade, incelemelerin uzun sürebileceğini belirterek, ABD, Kanada, Fransa gibi ülkelerden temsilcilerin de inceleme sürecine katılabileceğini kaydetti.

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