İş adamı Musk, Ay'a yolculuğa hazırlanıyor

İNSANLIĞI UZAYA TAŞIYACAK ROKET TEKNOLOJİSİ

BFR'yi ve ilk astronotu duyuracağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Musk, SpaceX'i kurma sebebini insanlığı uzaya daha hızlı taşıyacak ve bunu yapacak roket teknolojisini geliştirmek ve insanlığı birçok gezegende yaşayan bir tür haline getirmek olduğunu söyledi.