İş adamı Musk, Ay'a yolculuğa hazırlanıyor

Elon Musk yapımının önümüzdeki sene tamamlanması beklenen Büyük Falcon Roketi - BFR ile Ay'a ilk turisti götürmeyi hedefliyor. Musk, Space X firması sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 1972 yılında gerçekleşen NASA'nın Apollo 17 uçuşundan bu yana Ay'a gidilmediğini belirtti. Fütürist iş adamı Elon Musk, Ay'a yolculuğa hazırlanıyor. Elon Musk yapımının önümüzdeki sene tamamlanması beklenen Büyük Falcon Roketi - BFR ile Ay'a ilk turisti götürmeyi hedefliyor. Musk, Space X firması sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 1972 yılında gerçekleşen NASA'nın Apollo 17 uçuşundan bu yana Ay'a gidilmediğini belirtti. İNSANLIĞI UZAYA TAŞIYACAK ROKET TEKNOLOJİSİ BFR'yi ve ilk astronotu duyuracağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Musk, SpaceX'i kurma sebebini insanlığı uzaya daha hızlı taşıyacak ve bunu yapacak roket teknolojisini geliştirmek ve insanlığı birçok gezegende yaşayan bir tür haline getirmek olduğunu söyledi. Bunun doğal bir felaket veya insan yapısı bir felaket sonucu olarak bildiğimiz uygarlığın çökmesi durumunda yok olmamak için önemli olduğunu belirten Musk, bunu yapmak için çok uzun bir zaman olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu. SPACEX'İN DÜNYA YÖRÜNGESİNE İLK DEFA ULAŞMASININ ONUNCU YILI Aynı zamanda SpaceX'in dünya yörüngesine ilk defa ulaşmasının onuncu yılı olduğunu kaydeden Musk, bunu ancak üç defa başarısız olduktan sonra gerçekleştirebildiklerini hatırlatarak bunun ardından ilk büyük NASA kontratını kazandıklarını vurguladı. İlk Falcon roketinden 10 yıl sonra bugün gelinen BFR'nin asıl üretim amacı olarak Mars'a 100 ton taşıyan bir uzay gemisini götürüp, geri getirecek kapasitede bir roket oluşturmak olduğunu belirten Musk, aynı roketin tekrar tekrar kullanılabileceğini de ifade etti.