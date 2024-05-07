Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:33
İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!
Son dakika haberleri: İsrail işgal ettiği Gazze Şeridi'nin dünyayla olan son bağını da kopardı. Gazze'de soykırıma uğrayan sivillerin yardım malzemelerine ulaşabildiği, siviller için son güvenli alan olarak gösterilen Refah kentine kara saldırısı başladı. İsrail ordusu Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdi. Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul etmesine rağmen gelen saldırılar yoğun bir şekilde sürüyor. İşte bölgeden son gelişmeler...