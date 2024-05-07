İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail güçleri, Gazze saldırısının son ayağını da resmen başlattı. Gazze soykırımında İsrail'i durdurmak için ateşkes görüşmeleri sürerken gece saatlerinde Kahire'den önemli bir haber gelmişti. Kahire hükümeti, Gazze'de ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüşler aldığını iddia etti.