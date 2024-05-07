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Haberler Galeri İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:33

İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

Son dakika haberleri: İsrail işgal ettiği Gazze Şeridi'nin dünyayla olan son bağını da kopardı. Gazze'de soykırıma uğrayan sivillerin yardım malzemelerine ulaşabildiği, siviller için son güvenli alan olarak gösterilen Refah kentine kara saldırısı başladı. İsrail ordusu Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdi. Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul etmesine rağmen gelen saldırılar yoğun bir şekilde sürüyor. İşte bölgeden son gelişmeler...

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İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail güçleri, Gazze saldırısının son ayağını da resmen başlattı. Gazze soykırımında İsrail'i durdurmak için ateşkes görüşmeleri sürerken gece saatlerinde Kahire'den önemli bir haber gelmişti. Kahire hükümeti, Gazze'de ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüşler aldığını iddia etti.

İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

DÜNYAYLA SON BAĞLANTILARI ATEŞ ALTINDA

Ateşkesin sağlanması konusunda olumlu haberler beklenirken İsrail'den akılalmaz bir hamle geldi. İsrail ordusu, Filistin halkına "son güvenli bölge" olarak işaret ettikleri Refah sınır kentine operasyon başlattı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.

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İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.

SON DAKİKA! İsrail'den Refah'a kara saldırısı! İşte canlı görüntüler | Video

İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti. Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.

İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!

SINIR KAPISI ELE GEÇİRİLDİ

Bölgeden gelen bir diğer son dakika haberine göre ise İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

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