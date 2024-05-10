İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

Tesiste çalışan İsrailli kaynağın CNN'e yaptığı açıklamaya göre tesis çürümüş yaraların kokusu yüzünden ağır bir havaya sahip. Mahkumların birbiriyle konuşması tamamen yasak. Konuşan bir mahkum olması halinde mahkumları susturmaları yönünde kesin bir talimat veriliyor.