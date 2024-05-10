Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:54

İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye girerek 35 bini aşkın sivili vahşice katleden İsrail ordusu esir aldıkları sivillere işkence etmekten de geri kalmıyor. Aylardır gündemden düşmeyen işkence haberlerine bir yenisi daha eklendi. İsrail askerlerinin Sde Teiman cezaevinde Filistinli tutuklulara uyguladığı insanlık dışı muamele ifşa oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

Filistinli sivillere zevk için işkence yapan soykırımcı İsrail ordusunun yeni yöntemleri ifşa oldu. İsrail'in Negev çölündeki Sde Teiman cezaevinde Filistinli tutuklulara akılalmaz biçimde işkence ettiği ve insanlık dışı muameleye mâruz bıraktığı ortaya çıktı.

İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

CNN International'a konuşan, tesiste çalışmış olan iki yetkilinin ifadelerine göre İsrail askerleri, burada alıkoydukları mahkumlara aylar boyunca vahşi bir şekilde işkencede bulundu. CNN'e konuşan kaynakların anlattıkları dünya basınının gündemine oturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

ÇÜRÜME KOKUSU HAKİM

Yetkililerin ifadelerine göre Filistinli mahkumlar, kayışlarla bağlanmış ve gözleri bağlı bir biçimde bezlerle tutuluyor. Tesiste çalışan bir İsraillinin elde ettiği görüntülerde gri eşofmanlı sıra sıra erkeklerin etrafı dikenli tellerle çevrilmiş kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturduğu görülüyor.

İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

Tesiste çalışan İsrailli kaynağın CNN'e yaptığı açıklamaya göre tesis çürümüş yaraların kokusu yüzünden ağır bir havaya sahip. Mahkumların birbiriyle konuşması tamamen yasak. Konuşan bir mahkum olması halinde mahkumları susturmaları yönünde kesin bir talimat veriliyor.

İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

ÇIRILÇIPLAK YATALARA BAĞLAYIP…

Buna göre Gazze sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan tesis, iki bölüme ayrılmış durumda. Gazze'den gelen yaklaşık 70 Filistinli tutuklunun aşırı fiziksel kısıtlama altında tutulduğu kapalı alanlar ve yaralı tutukluların yataklarına bağlanarak bebek bezleri giydirildiği bir sahra hastanesi.

SON DAKİKA