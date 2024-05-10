Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:54
İşkence görüntüleri ifşa oldu: İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…
İsrail, Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Gazze'yi işgal etmek için Hamas bahanesiyle bölgeye girerek 35 bini aşkın sivili vahşice katleden İsrail ordusu esir aldıkları sivillere işkence etmekten de geri kalmıyor. Aylardır gündemden düşmeyen işkence haberlerine bir yenisi daha eklendi. İsrail askerlerinin Sde Teiman cezaevinde Filistinli tutuklulara uyguladığı insanlık dışı muamele ifşa oldu.