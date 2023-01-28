’Aptal Paludan’ İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur’an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise ’pes artık’ dedirtti

İslam düşmanı Rasmus Paludan skandal üstüne skandal eylemlerle gündeme geliyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler dinmeden aynı eylemi Danimarka'da da yapacağını söyleyen Paludan, Türkiye'yi de tehdit etmişti. Ölüm tehditleri aldığını ve 'korktuğunu' söylemesine rağmen Danimarka'da bir camii ve Türk Büyükelçiliğinde iğrenç eylemini gerçekleştirdi. Paludan'a Danimarka polisi adeta kalkan olurken tepki gösterenlere tavrı ise dikkatleri çekti.



