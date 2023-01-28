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Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:26

'Aptal Paludan' İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur'an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise 'pes artık' dedirtti

21 Ocak'ta İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan rahat durmuyor. Aynı provokasyonunu Danimarka'da bir camii ve ardından Türk Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirdi. İğrenç olayı gündemine taşıyan İsveç basını 'Aptal paludan' ifadelerini kullandı. Öte yandan İğrenç eylemi sırasında Paludan'a adeta kalkan olan Danimarka polisinin, tepki gösteren Türklere ve basın mensuplarına tavrı ise oldukça farklıydı.

AA
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’Aptal Paludan’ İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur’an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise ’pes artık’ dedirtti

İslam düşmanı Rasmus Paludan skandal üstüne skandal eylemlerle gündeme geliyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler dinmeden aynı eylemi Danimarka'da da yapacağını söyleyen Paludan, Türkiye'yi de tehdit etmişti. Ölüm tehditleri aldığını ve 'korktuğunu' söylemesine rağmen Danimarka'da bir camii ve Türk Büyükelçiliğinde iğrenç eylemini gerçekleştirdi. Paludan'a Danimarka polisi adeta kalkan olurken tepki gösterenlere tavrı ise dikkatleri çekti.


’Aptal Paludan’ İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur’an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise ’pes artık’ dedirtti

Paludan, çok sayıda polisin Büyükelçiliğin karşısında çember içine aldığı noktada, koruma altında provokasyondan önce gazetecilere demeç vermek için çabaladı.

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’Aptal Paludan’ İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur’an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise ’pes artık’ dedirtti

DANİMARKA POLİSİNDEN SKANDAL

Bölgede toplanan Türkleri ve basın mensuplarını bulundukları yerden ayrılmamaları için sert bir dille uyaran polisin Paludan'a ise nazik davranması dikkati çekti.

’Aptal Paludan’ İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur’an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise ’pes artık’ dedirtti

Provokasyon sırasında Türk büyükelçiliğinin önünde de güvenlik önlemleri çerçevesinde çok sayıda polis memuru konuşlandı.

’Aptal Paludan’ İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur’an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise ’pes artık’ dedirtti

Büyükelçilik çevresinde toplanarak hoparlörlerden mehteran marşları ve ezan dinleten bazı Türk vatandaşları, Paludan'ın gelmesinden hemen önce polis tarafından kordon altına alınan bölgeden uzaklaştırıldı.

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