Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
10:26
'Aptal Paludan' İslam düşmanı Rasmus Paludan yine Kur'an-ı Kerim yaktı! Danimarka polisinin yaptıkları ise 'pes artık' dedirtti
21 Ocak'ta İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan rahat durmuyor. Aynı provokasyonunu Danimarka'da bir camii ve ardından Türk Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirdi. İğrenç olayı gündemine taşıyan İsveç basını 'Aptal paludan' ifadelerini kullandı. Öte yandan İğrenç eylemi sırasında Paludan'a adeta kalkan olan Danimarka polisinin, tepki gösteren Türklere ve basın mensuplarına tavrı ise oldukça farklıydı.