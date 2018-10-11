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  • İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

’daki felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

Giriş Tarihi: 11.10.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 10:01
İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

'da yaşanan felaketinde 3'ü İngiliz 8 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var.

İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

'nın en büyük adası Mallorca'da aşırı yağışlar sonucu yaşanan felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi.

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İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

Bölgede 9 kişinin hala kayıp olduğu bilgisi de paylaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında 2 İngiliz vatandaşı bulunuyor.

İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

Sant Llorenc Belediye Başkanı Yardımcısı Antonia Bauza, "Hayatını kaybedenlerin ikisi İngiliz vatandaşıydı.

İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

Mallorca'nın yaklaşık 60 kilometre doğusunda bulunan Palma en çok etkilenen şehirlerden" ifadelerini kullandı.

İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin ise yerliler olduğu belirtildi. Gece başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok araç de sürüklendi.

İspanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükseldi

Yetkililer bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Bölgede yüzlerce insanın tahliye edilerek spor salonlarına yerleştirildiği, en az 3 şehirde okulların kapatıldığı aktarıldı.

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