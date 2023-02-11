Giriş Tarihi: 11.02.2023 15:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
15:54
İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...
Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremler, dünya genelinde jeologlar ve sismologlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler ile ilgili konuşan İspanyol sismolog Jordi Diaz, enerji salınımının İspanya'daki depremden 1000 kat fazla olduğunu söyledi. Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı...