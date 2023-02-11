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Haberler Galeri İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...
Giriş Tarihi: 11.02.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:54

İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremler, dünya genelinde jeologlar ve sismologlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler ile ilgili konuşan İspanyol sismolog Jordi Diaz, enerji salınımının İspanya'daki depremden 1000 kat fazla olduğunu söyledi. Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı...

İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...

İspanya'da Bilimsel Araştırma Yüksek Kuruluna bağlı Geociencias Barcelona (Geo3Bcn) Enstitüsünde görevli sismolog Jordi Diaz, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9 saat arayla iki büyük deprem olduğunu ve bunun çok az görülen bir durum olduğunu belirterek "İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi." dedi.

İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...

Barcelona kentinde bulunan enstitüde görev yapan Diaz, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...

"Çok büyük, şiddetli bir deprem, istatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi." diyen Diaz, dünyada da bu büyüklükteki depremlerin yılda 10-20 defa meydana geldiğini dile getirdi.

İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...

YÜZEYE ÇOK YAKIN

Diaz, bölgedeki 10 ili etkileyen depremin derinliğinin 15-20 kilometre ile yüzeye çok yakın olmasının, merkezinin yerleşim yerlerinde bulunmasının ve dayanıklı binaların inşa edilmemesinin kayıpların fazla olmasındaki ana nedenler olduğunu sıralayarak "Türkiye'deki gibi depremlere biz 'sığ deprem' diyoruz ve ne kadar sığ olursa etkisi o kadar fazla oluyor." ifadesini kullandı.

İspanyol sismolog bu sözlerle açıkladı: 1000 katından fazla! Olası İstanbul depremi ile ilgili merak edilen soruya yanıt...

1000 KATINDAN FAZLA

İspanya'nın güneyindeki Lorca kentinde 11 Mayıs 2011'de meydana gelen depremin çok daha sığ bir deprem olduğunu ancak büyüklüğün düşük olması nedeniyle daha az kayıp yarattığını anlatan Diaz, "Lorca'daki deprem, 3-5 kilometre derinlikte çok sığdı ama 5,1 büyüklüğündeydi. Bu büyüklükte dünyada yılda 10 bin kadar deprem olur. Lorca'daki de yerleşim yerinde olmasından ötürü ölümlere yol açtı. Enerji salınımı olarak bakarsak Türkiye'deki deprem, İspanya'dakinin 1000 katından fazlaydı." diye konuştu.

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